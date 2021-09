¿Qué esperar del horóscopo chino hasta el lunes 20 de septiembre?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Período próspero y muy activo para la rata. Excelente para nuevos comienzos, para dar un empuje a aquellos asuntos que deseas que crezcan y se desarrollen en el tiempo. Más conectado con el poder de la abundancia, estarás abierto a recibir la prosperidad sintiendo que eres capaz y lo mereces. El carácter emocional se verá exacerbado, lo cual podrá generar susceptibilidades y oscilaciones anímicas; pero si logras estabilizar tu balanza interior, podrá ser ésta una etapa de logros y grandes aciertos. En el amor, los celos y la desconfianza pueden generar dudas o tensiones que debiliten la relación. Necesidad de tener tus propios espacios.



Tendencia: Tiempo propicio para desarrollar templanza, paciencia y comprensión.

Buey (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

La buena energía que recibirás esta semana anuncia apertura mental, esclarecimiento y confianza para realizar nuevas actividades y comunicarte de manera exitosa. Asumirás responsabilidades con seriedad y como resultado podrás obtener ascensos laborales y mejoras económicas. Podrás pensar en aprender algo nuevo próximamente, que será diferente e innovador. Las relaciones del buey en el trabajo pondrán el acento en el compromiso y será buen momento para sellar nuevas alianzas. En el amor se avecinan importantes novedades. Posibilidad de conocer a alguien que cambie el rumbo de tu vida amorosa.



Tendencia: Adoptar una rutina diaria para descontracturar, estirar y relajar el cuerpo.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

El tigre logrará ascender o conseguir alguna mejora laboral. Las cuestiones relacionadas con asuntos sociales, políticos o académicos serán beneficiadas y es posible que te destaques a través de tu labor. Las energías de estos días contribuirán al desarrollo de tu capacidad reflexiva, ayudando a sortear con éxito cualquier dificultad que se presente. Una actitud más meditativa que te permitirá conocerte más, reconocer y transformar debilidades y manifestar tu lado mejor. Las parejas tendrán la posibilidad de afianzarse y fortalecer la unión, dándose el espacio necesario para replanteos que contribuirán al mejoramiento de la relación.



Tendencia: La vida social cobra un gran empuje que favorecerá tus actividades.

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011. 2023)

Un buen período para el gato, con buenas novedades profesionales, empuje y empatía a la hora de conectar con los demás. Buen momento para contactos comerciales, nuevas alianzas y promociones. Oportunidad de perfeccionar técnicas y métodos de trabajo, aprender idiomas o asociarte comercialmente. Desarrollarás una aguda sensibilidad e imaginación por lo que te desenvolverás bien en las artes, la moda o la decoración. En el amor, habrá momentos intensos y posibles reconciliadores. El acercamiento a la familia y los momentos compartidos con quien amas te alejarán de las tensiones y el estrés.



Tendencia: No dejar de lado aquello que más te gusta hacer.

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Una semana en general tranquila para el dragón. Contarás con el tiempo suficiente para analizar los próximos movimientos. Buen momento para poner en marcha un proyecto, así como para obtener mejoras profesionales. Un ingreso extra de dinero te permitirá adquirir o concretar algo que desde hace tiempo deseas. Etapa propicia para realizar chequeos médicos, visitar al dentista o comenzar un tratamiento o dieta sana, encontrarás así tu propio equilibrio para disfrutar de buena salud. El contacto emocional con los demás será de gran importancia y muchas relaciones se profundizarán.



Tendencia: El amor revivirá con fuerza y mucha pasión.