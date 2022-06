¿Qué esperar del horóscopo chino hasta el lunes 4 de julio?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La astrología china se basa en ciclos anuales pero se pueden realizar cortes a partir del calendario; las predicciones del zodiaco se clasifican de acuerdo al animal.

Rata

(1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

La influencia de esta semana sobre la Rata dará un impulso vital a tus ansias de crecimiento y te permitirá conquistar tus deseos, sin embargo, deberás canalizar positivamente la energía para evitar desgastes innecesarios. Será preciso dejar de lado la inseguridad, confiar y no buscar siempre la aprobación ajena. Es tiempo de pisar firma, avanzar y hasta arriesgar si es necesario. Contarás con mayor disponibilidad para proyectar tu futuro y se abrirán nuevas opciones labores que darán un respiro a la economía. Se reaviva el amor, pero en gran parte dependerá de tu actitud y predisposición. Evita proyectar en el otro las propias dudas.



Tendencia: Un viaje a un lugar bello y cercano te aleja del estrés y la monotonía.

Búfalo

(1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

La semana se presentará con una intensa vida social y muchos compromisos laborales. Los buenos resultados materiales no tardarán en llegar. Buscarás en quién apoyarte y será positivo para el contacto con los más íntimos y la familia del Búfalo. Podrán ocurrir cambios en el hogar o bien modificarse el ambiente relacionado con parientes. Buen momento para efectuar reformas o mudanzas. Será una semana muy activa, se alejarán inquietudes e incertidumbres y algo nuevo y alentador comenzará a tomar forma y prosperar. Una energía positiva impregnará la vida amorosa y podrás resolver antiguos conflictos en tu relación.



Tendencia: Renovación afectiva, volver a creer y a confiar.

Tigre

(1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Actuarás de manera productiva en un medio que estimulará tu creatividad. Aunque todo parezca tensarse al máximo no dejes que te gane el desconcierto. Si se caen ciertos acuerdos, seguramente es porque pronto surgirán otros mejores. No pierdas las esperanzas aunque te sientas inseguro. Los cambios que se producen son señal de que se está gestando una nueva realidad para el Tigre. En cuanto a la economía, puedes lograr lo que deseas sólo con poner tu voluntad en acción. Evita los gastos superfluos y recuperarás el equilibrio. En el amor, tu pareja podrá pasar por un momento de confusión y deberás ayudarla a clarificar la incertidumbre.



Tendencia: Surge un camino alternativo que no tenías planeado.

Gato

(1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011. 2023)

Se reactiva la economía y mejoran las perspectivas laborales del Gato. Te sentirás más estable y seguro con energía positiva para derribar cualquier obstáculo que se presente. La creatividad, propia del signo, estará exaltada en este tiempo en el que podrás concretar proyectos muy inspirados y redituables. Los hijos y las cuestiones domésticas también serán centrales, toca organizarse para poder cumplir con cada exigencia. Le concederás gran importancia al amor con una actitud más abierta y de entrega. Descubrirás las propias debilidades que dificultan las relaciones y lograrás equilibrar tus contradicciones internas para que todo fluya.



Tendencia: Cuidado con lo que decís.

Dragón

(1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Esta semana habrá imprevistos que pondrán a prueba tus reflejos y capacidad de adaptación. Deberás concentrarte sin perder de vista las metas fijadas y considerar cualquier inconveniente como algo pasajero. Hacia el fin de semana, comenzarán a destrabarse cuestiones que te hacían sentir atrapado. La buena influencia que recibirá el Dragón esos días garantiza el buen fluir en asuntos laborales y personales. Experimentarás un cambio positivo y esto repercutirá en tus relaciones. Será un tiempo propicio para recibir y dar afecto. Una relación apasionada podrá desarrollarse en el marco de un amor claro y sincero.



Tendencia: Contacto sanador con la naturaleza.

Serpiente

(1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Concentrarte será la consigna de esta semana para los del signo Serpiente. Evita dispersarte y escucha los sabios consejos que puedas recibir. Hay un logro muy cerca y deberás dar pasos firmes hasta alcanzarlo. Utiliza tu prudencia y no remes contra la corriente. El apoyo de personas solventes respaldará tus proyectos profesionales. Los asuntos artísticos, intelectuales y espirituales traerán beneficios y será posible la concreción de algo destacado. En lo personal y afectivo, será buen momento para dejar atrás viejos conflictos y consolidar una relación. Los nuevos romances tendrán una carga de pasión y erotismo extra.



Tendencia: Necesidad de hacer las cosas a tu ritmo y fiel a tu manera.

Caballo

(1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Para el signo del Caballo, es un buen momento para expresar creatividad y convertir tus ideas en buenas iniciativas. Se acentúa la capacidad de trabajo y nacen nuevos proyectos. Sabrás potenciar tus recursos, administrar las finanzas y concretar algún logro. La buena predisposición te permitirá llegar donde están las oportunidades. Algunos asuntos familiares podrían crear tensión, con una dosis de adaptabilidad y tolerancia, podrás revertir la situación; desarrollando paciencia y mayor dominio sobre tu carácter. Las energías se ponen a favor en cuanto al amor, los hijos y la creatividad. Tu mundo interior se renueva para poder vivir las emociones a pleno.



Tendencia: Habilidad para coordinar y liderar grupos de trabajo.

Cabra

(1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Los movimientos se aceleran para la Cabra, tu carácter se fortifica y tendrás valentía para demandar lo que necesitas y defenderte de todo lo negativo. Será necesario programar tus asuntos para evitar encontrarte sobrecargado. Un esfuerzo inteligente y realista aplicado a las finanzas evitará posteriores inconvenientes. El trabajo creativo extraerá lo mejor de tu personalidad, procura dedicar tiempo a una actividad fuera de lo común que siempre has postergado. Se moviliza tu vida sentimental marcando una vuelta de página en algunos asuntos de pareja. Un nuevo punto de partida en donde caen ciertos paradigmas para dar espacio a lo nuevo.



Tendencia: Desprenderse de ataduras y entregarse por completo al propio deseo.

Mono

(1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Para el signo del Mono, algunos cambios estructurales fortalecerán los proyectos laborales que tienes en mente. Modificar ciertas posturas rígidas y actuar con mayor adaptabilidad es lo más apropiado en momentos de cambio. Será imprescindible compatibilizar diferencias entre socios. En todo tipo de asociación, sea laboral o afectiva, trata de descifrar la situación sin crear confusión. Ganarás en autoestima logrando equilibrio emocional y manifestando tu costado mejor. Es momento de romper con viejos paradigmas y sentirte liberado. Ir por caminos que alienten el buen entendimiento brindará un nuevo impulso y entusiasmo a todos tus vínculos.



Tendencia: Vencer las propias limitaciones.

Gallo

(1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Sentirás que nada está lejos del alcance para el Gallo. Gracias a la benéfica influencia que recibirás estos días podrás administrar mejor tus cualidades de laboriosidad y eficiencia. Tu entorno inmediato también se verá influenciado por la armonía y estabilidad que manifestarás con alegría. Estás viviendo una etapa de concreciones tanto en lo material como en la vida personal. Contarás con un enorme caudal de energía y un espíritu decidido que te permitirá dar luz a nuevas ideas. Desearás ponerte al día, cerrar temas del pasado y comenzar desde cero. Será una semana ideal para realizar un cambio de imagen que te haga sentir diferente.



Tendencia: Cuidado con el excesivo orgullo en las relaciones.

Perro

(1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

La energía con la que contará el signo Perro esta semana será estimulante, promueve cambios y señala una acción decidida y muy positiva. Sin embargo, advierte sobre la necesidad de ser más reflexivo y controlar los impulsos. Actuar con cautela te alejará de cualquier riesgo. Buen momento para mejorar la economía. El optimismo hará renacer las esperanzas de recuperar algo que creías perdido. Escucha con atención todo tipo de propuestas y los consejos provenientes de personas con más experiencia. Habrá diálogos muy fructíferos en la pareja; se renueva el entusiasmo de compartir. Fin de semana para amar.



Tendencia: Desconectar de la rutina cotidiana.

Chancho



(1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

En el ámbito laboral sentirás una fuerte necesidad interna de renovación en el Chancho. Buen momento para actualizar e invertir en el trabajo. Aumentarán las responsabilidades y, aunque el ritmo de trabajo exigirá esfuerzo y dedicación, tu fuerza de voluntad te permitirá soportar las tensiones y llevar a cabo toda la tarea. Vencerás resistencias a través de una lucha sistemática contra las eventualidades. Buscar alguna actividad placentera que te aleje de la rutina será muy positivo en esta etapa. En el amor te dejarás llevar por la espontaneidad y asumirás un mayor compromiso en una relación incipiente.



Tendencia: Planes de viaje con amigos que estimulan.