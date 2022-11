¿Qué esperar del horóscopo chino hasta el domingo 4 de diciembre?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La astrología china se basa en ciclos anuales pero se pueden realizar cortes a partir del calendario; las predicciones del zodiaco se clasifican de acuerdo al animal.

Rata



(1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

La influencia de esta semana favorece los nuevos emprendimientos y la puesta en marcha de proyectos. Si naciste un año Rata, en esta etapa, te sentirás con entusiasmo y mucha vitalidad para renovar tus actividades y avanzar. Superarás obstáculos personales y lograrás romper el círculo vicioso que te mantenía atrapado. Generar nuevos contactos laborales será beneficioso y es buen momento para firmar contratos, realizar presentaciones, cursos o charlas. El hogar y la familia también ocuparán un lugar preponderante en estos días. Habrá mayor acercamiento y también es posible iniciar algún proyecto en cuanto a la vivienda.



Tendencia: Vivir intensamente el aquí y ahora.

Buey



(1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Una gran seguridad interior llevará al Buey a buscar nuevos horizontes. Podrás hacer grandes planes para el futuro y darle luz a los proyectos más ambiciosos que tengas en mente. Una excepcional apertura te permitirá expandir los contactos sociales y afianzar lazos con antiguos amigos y colegas. Triunfarás en cuestiones artísticas y causas solidarias que te brindarán un marcado crecimiento material y espiritual. La posibilidad de compartir intensos momentos de intimidad en pareja te hará recuperar la importancia de tu mundo afectivo. La sensualidad y la seducción se sucederán con mucha naturalidad.



Tendencia: Evitar los malos pensamientos y toda negatividad interna o externa.

Tigre



(1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

El período se presenta positivo para el Tigre que está atravesando un tiempo propicio para eliminar todo aquello que limite el crecimiento. Excelentes días para desarrollar al máximo tus fortalezas y talentos, y confiar en los procesos que la vida impone. La consigna será no dejarte vencer por la propia debilidad y aprovechar este maravilloso presente pleno de oportunidades. Deberás equilibrar la balanza y dedicarle tiempo a tus afectos. Será para el amor una etapa de reflexión y replanteos en donde es posible que antiguas situaciones o personas reaparezcan para que puedas descubrir algo que quedó inconcluso.



Tendencia: La innovación será la clave del éxito.

Conejo



(1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011. 2023)

Tiempo significativo y con grandes novedades para el Gato, también representado como Conejo o Liebre. Ideal para establecer prioridades y nuevos objetivos, ya que las energías se pondrán a favor de todo aquello que deseas concretar. El típico olfato comercial que te caracteriza dará buenos resultados: deberás seguir tus corazonadas ya que te llevarán a las puertas de un gran negocio. Algún sueño podrá convertirse en realidad. Los amigos estarán muy presentes y las buenas energías con las que contarás te acercarán al verdadero amor. Pero deberás ver con optimismo las ventajas de liberarte de viejas ataduras y afrontar con confianza esta nueva etapa.



Tendencia: Etapa productiva que te dará un nuevo aliento para seguir adelante.

Dragón



(1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Crecimiento, buena suerte y mayor solidez para el Dragón. Una etapa de incertidumbre y falta de energía llega a su fin para dar paso a un ciclo de acciones concretas. Tendrás posibilidades de expansión y podrás ponerte al día en cuanto a papeles, deudas o todo aquello que tengas pendiente. Se puede ampliar tu vida social al incorporar a gente poco convencional y diferente con la que te destacarás y podrás desarrollar tu poderoso ingenio, inteligencia y magnetismo natural. También será un momento muy enriquecedor en las relaciones de pareja, ya que habrá mayor comunicación y sensibilidad en el vínculo.



Tendencia: Se abren nuevos caminos que estaban bloqueados.

Serpiente



(1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

En esta etapa, sabrás instintivamente cómo conseguir lo que deseás, como concretar tus planes y alcanzar el éxito. Todo estará a favor de las Serpiente que estén dispuestas a mudar de piel. Se trata de un tiempo de nuevos comienzos y renovación. Si estás buscando una nueva oportunidad de trabajo, es muy posible que ahora se presente la mejor ocasión para cambiar o recomenzar. Tus finanzas mejorarán y es posible que logres incrementar los ingresos. Para el amor, será un momento de encuentros fogosos y apasionados. El comienzo de una relación afectiva con mucha afinidad, sexo y alegría.



Tendencia: Superar temores y expresarte con suma libertad.

Caballo



(1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Las condiciones laborales y la oportunidad de conseguir empleo mejoran notablemente durante estos días. El Caballo tendrá la posibilidad de crecer y desarrollarse a través de proyectos que en otro momento parecían inalcanzables o muy ambiciosos. Si bien habrá cuestiones que dependerán en gran parte de otros, la voluntad y determinación que manifestarás en esta etapa te permitirán abrirte paso más allá de cualquier adversidad que pueda surja en el camino. Buen momento para vivir la vida sentimental de manera menos idealizada y más real. Oportunidad de proyectar de a dos.



Tendencia: Realizar ajustes respecto a los hábitos y costumbres.

Cabra



(1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Etapa de afirmación y realizaciones concretas para la Cabra, en la que el ámbito laboral aportará varias satisfacciones. Tus aptitudes te harán merecedor de importantes reconocimientos y crecerán las relaciones de trabajo. Buen momento para solicitar alguna mejora en este aspecto o postularte para un puesto que te permita desarrollarte. Inteligentes acuerdos con personas queridas mejoran el clima familiar. Podrás manifestar tus emociones y sentimientos con más facilidad y lograr un mayor acercamiento con tu pareja o quien despierte tu interés. Un profundo cambio de actitud marcará el comienzo de una nueva etapa en las relaciones afectivas.



Tendencia: Armoniosa combinación entre pasión y razón.

Mono



(1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Logros en pequeña o gran escala acompañarán al Mono esta semana. Con viento a favor podrás elevar tu situación, derribar obstáculos y resurgir con mayor fuerza. Estarás más demandado que de costumbre, tu vida social se agita y te sentirás animado por las circunstancias dentro de tu entorno. Lograrás una sólida posición económica al aprovechar la energía estimulante con la que contarás en esta etapa. Recuperarás tiempo perdido y contarás con gran empuje constructivo. La pasión y el diálogo te permitirán abrir tu corazón y vivir con mayor intensidad y confianza relaciones estables y duraderas.



Tendencia: Un pequeño detalle lo cambia todo.

Gallo



(1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Etapa ideal para formalizar alianzas con gente afín. El Gallo podrá sentirse entusiasmado en un nuevo proceso de aprendizaje que exigirá tolerancia y constancia. Buscarás alcanzar éxitos profesionales y económicos sin dejar de hacer lo que te gusta. Sabrás defender tus posturas de un modo más enérgico y esto sorprenderá a las personas de tu entorno. En definitiva, rechazarás cualquier limitación o restricción y, si estás pensando en independizarte, esta será una etapa ideal para hacerlo. No deberás olvidarte de tus afectos. Es aconsejable destinar una parte importante de tu tiempo para compartir en familia y preservar la intimidad de la pareja.



Tendencia: La unión es fuerza, rectitud y belleza.

Perro



(1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Aparecerán oportunidades donde menos lo imagines. Deberás aceptar cualquier invitación ya que, aunque parezcan intrascendentes, pueden llevarte a conocer personas valiosas que incidirán en tu futuro. También será oportuno dedicarle tiempo al bienestar y realizar chequeos médico, o iniciar actividades para lograr mayor equilibrio y vitalidad. Si estabas atravesando una etapa complicada en el amor, la influencia del momento indica que todo se irá encaminando a favor. Si bien la naturaleza propia del Perro es social y rechaza la soledad, en esta etapa, necesitarás pasar momentos a solas para meditar y ordenar los pensamientos.



Tendencia: Visitas inesperadas traen bonanza y amor.

Cerdo



(1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

El deseo de reafirmarte profesionalmente te llevará a aprovechar todas las oportunidades que se presenten. Se agudiza la intuición e ingenio, propios del Cerdo, para progresar, estabilizar la economía y vivir con mayor holgura. De este modo, sentirás mayor libertad de movimiento y podrás modificar ciertos puntos sobre asuntos que te preocupaban o te mantenían atado. No desaproveches la oportunidad de realizar un viaje, ya que será muy factible que se presente la ocasión. En el amor, todo irá bien si procurás dominar las palabras y no actuás por impulsos.



Tendencia: Cuidar el campo emocional para no enfermar el cuerpo.