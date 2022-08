¿Qué esperar del horóscopo chino hasta el domingo 28 de agosto?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La astrología china se basa en ciclos anuales pero se pueden realizar cortes a partir del calendario; las predicciones del zodiaco se clasifican de acuerdo al animal.

Rata

(1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Contarás con una gran capacidad de adaptación ante las exigencias y los imprevistos que surgirán durante esta semana. Las decisiones que debas tomar deberán ser bien pensadas, ya que se presentarán cambios drásticos y no habrá términos medios. Se trata de una etapa constructiva para la rata en la que habrá cambios positivos que incluyen apertura mental, buenas novedades para estudiantes, educadores o comunicadores del signo. Podrán presentarse viajes o traslados por diferentes motivos. Se ponen de relieve temas de convivencia con la necesidad de rever posturas y dinámicas de la pareja.



Tendencia: Búsqueda de nuevas alternativas; crecimiento laboral y personal.

Búfalo

(1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Momento del búfalo para reflexionar sobre algunos asuntos que necesitan una revisión. La economía permanecerá estable, con alguna buena noticia sobre temas que estaban estancados dentro del trabajo y ocupaciones en general. Darás un paso adelante y sentirás alivio y mayor tranquilidad. Esta semana será ideal para aclarar tu vida sentimental, impulsar tus vínculos o empezar una linda historia de amor si el corazón te lo pide. Estarás alerta, pero también dispuesto a lanzarte a la aventura, tomar algunos riesgos y disfrutar de toda la gama de placeres y emociones que te eleven los pies de la tierra.



Tendencia: Perseguir los sueños sin dar lugar al desaliento.

Tigre

(1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Un novedoso cambio de actitud y comportamiento en el Tigre reorientará las iniciativas por nuevos caminos. Se pondrán en movimiento recursos internos muy fuertes en tu vida emocional que te ayudarán a ver claro el camino a tomar. Las asociaciones comerciales o de cualquier índole se verán favorecidas. Tu trabajo se caracterizará por la creatividad y originalidad. Momento significativo en cuanto a las relaciones. Una larga racha con tendencia a la apertura, a conocer muchas personas y multiplicar tus contactos. Será un tiempo de aprendizaje y descubrimiento que no estará exento de sorpresas y cambios.



Tendencia: Poner límites ante situaciones tóxicas.

Gato

(1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011. 2023)

La necesidad de seguridad material, te lleva a realizar cambios necesarios para mejorar tu situación. Muchos Gatos se animarán a concretar proyectos por cuenta propia, logrando así mayor independencia. Pero deberás cuidarte del cansancio y el estrés, ya que las responsabilidades pueden pesarte. Será conveniente realizar actividades deportivas, caminatas y salidas al aire libre. Si estás atravesando una etapa complicada en el amor, confía en que todo se irá encaminando. Etapa propicia para reparar vínculos, con la posibilidad de vivir encuentros entrañables y efusivos.



Tendencia: Evitar las prisas y conceder a las cosas el tiempo de madurar.

Dragón

(1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Buen momento para el desarrollo de las capacidades creativas y aplicarlas al trabajo y acciones cotidianas. No escatimarás energías al asumir demasiadas responsabilidades, ya que tendrás ocasión de lucir tus talentos y recibir algún tipo de mejora laboral. Aunque deberás trabajar duro, el reconocimiento llegará en mayor o menor medida. Sin embargo, las circunstancias del Dragón te obligarán a realizar algún ajuste en cuanto al dinero. En el amor, un sentimiento de confianza permitirá abrirte a nuevas experiencias sentimentales o bien comprometerte seriamente en una relación establecida.



Tendencia: buen momento para atender temas de salud y hacer chequeos médicos.

Serpiente

(1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Una nueva comprensión ante tu situación actual te permitirá efectuar importantes cambios. La vieja manera de pensar quedará atrás al igual que los viejos hábitos, un pensamiento más flexible y moderno despertará nuevos intereses. La serpiente recibirá una benéfica influencia que será de gran ayuda. Las novedades y las mejoras laborarles incrementarán el ritmo de los ingresos. Recuperarás tiempo perdido y algún feliz acontecimiento alegrará la semana. Mejora la vida afectiva y familiar y avanzarás en tu profesión a través de importantes decisiones.



Tendencia: Cambio de mentalidad que traer aparejado muchos progresos.

Caballo

(1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Buscarás realizar tareas poco rutinarias que te permitan desplegar tus talentos pudiendo conectarte en este tiempo con diversos lugares y personas. Se auguran mejoras económicas y mayores ingresos en los próximos días; así como algunas cuestiones profesionales que comenzarán a avanzar lentamente. Las circunstancias llevarán al Caballo a tener una vida social agitada, a estar en contacto con mucha gente, sin embargo, tu actitud personal será bastante reservada y tus deseos se inclinarán a pasar tiempo a solas y descansar. En el amor, tomarás la iniciativa. La emoción de la conquista reavivará tu espíritu joven y dinámico



Tendencia: Planificar un viaje o una salida especial para combatir la monotonía.

Cabra

(1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

La Cabra comenzará una larga etapa con grandes oportunidades de crecer y progresar. Tu capacidad para intuir y percibir los sentimientos más profundos de los demás te hará vulnerable a influencias que podrían ser dañinas, deberás estar alerta y proteger tus proyectos. Especialmente en cuanto a las relaciones laborales ya que pueden despertar envidias o celos. El silencio será la mejor arma para lidiar con este tipo de energías negativas. La influencia de esta semana favorece la mente, los asuntos intelectuales, la publicidad y el contacto con el público. Estarás inspirado en todo sentido y esto favorecerá las conquistas en el amor.



Tendencia: Contarás con el don de la palabra y sabrás convencer y persuadir.

Mono

(1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

El Mono organizará sus asuntos de una manera diferente. El planteo de un nuevo orden resolverá problemas cotidianos y armonizará el clima en el entorno laboral. Buen momento para viajes, estudios y experimentar diferentes formas de ver la vida. Un fresco impulso te invitará a vivir con espíritu abierto nuevas experiencias. Habrá momentos románticos y una mágica inspiración te llevará a tomar decisiones importantes, como iniciar una nueva relación con alguien que conoces desde hace tiempo o bien dar un paso adelante en la pareja, como planificar una convivencia.



Tendencia: aumenta el magnetismo y hay brillo en las ideas.

Gallo

(1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Comenzarás un nuevo ciclo lleno de fuerza y audacia. Se trata de una etapa decisiva para el futuro personal y profesional del Gallo. Tendrás mayor estabilidad en tus actividades y sentimientos. Un tiempo clave, ya que decantarán muchas cuestiones y podrás tomar decisiones definitivas. Confiar en tu propia capacidad será el desafío para reorientar tu vida y avanzar sobre grandes decisiones. Bajarás la guardia y estarás más sensible a las señales lanzadas por los demás, dejando de lado la desconfianza y entregándote al amor sin reservas. El encuentro con alguien del pasado puede hacerte replantear tu situación actual.



Tendencia: vivir con espontaneidad, sin planificar todo.

Perro

(1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Capacidad de albergar diversas ocupaciones y más iniciativa para mejorar las condiciones laborales. La buena disposición trabajadora del Perro le hace rendir por encima de lo habitual. Habrá nuevas perspectivas pero deberás estar atento en caso de firmar contratos, asumir compromisos o realizar asociaciones a fin de evitar engaños o desilusiones. En esta etapa algo finaliza para dar espacio a lo nuevo. Será un tiempo de crecimiento interior en el que aprenderás importantes lecciones. La amistad, el amor y las asociaciones ocuparán gran parte de tu vida, te permitirás confiar y expresarte libremente.



Tendencia: Punto de inflexión para ordenarte y eliminar lo que haya cumplido su ciclo.

Cerdo

(1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Al comenzar la semana al Cerdo le convendrá centrar gran parte de tu atención en el trabajo, obligaciones cotidianas y vida doméstica. Si bien podrás sentir cierta sensación de impotencia u opresión, las circunstancias también representan una gran oportunidad de organizarte y aprender a soltar lo que no va o no quieres para tu vida. Se ilumina algo que permanecía oculto y revela cuestiones que estaban negadas u olvidadas. No te resistas a enfrentar estas cuestiones, ya que tendrás posibilidades de liberarte del lastre para poder avanzar. En el amor, podrás sentirte inseguro o inestable. Procura no proyectar en el otro las propias debilidades.



Tendencia: Si sigues tu intuición, todo irá bien