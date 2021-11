¿Qué nos depara el horóscopo chino la primera semana de noviembre?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Oportunidades, armonía y bonanza para el Mono. Se abren nuevas perspectivas y es muy posible que encuentres la manera de salir de circunstancias que te limitaban. Te liberarás de temores e inseguridades y te sentirás renovado. Las condiciones tienden a mejorar y te sentirás a gusto asumiendo retos, nuevos desafíos comerciales o cambios innovadores en el trabajo. Una etapa favorable para el amor, donde los encuentros, la pasión y el entusiasmo serán una constante. Es hora de buscar lo que realmente deseas encontrar en una pareja. Trata de no distraerte, podrías perder el rumbo.



Tendencia: Buena energía que te hará resplandecer.

Buey (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Período óptimo para el desarrollo, el crecimiento y la expansión del Buey. La eficiencia y el sentido práctico te permitirán organizarte y delegar tareas cuando sea necesario. Se pondrá en juego una potente creatividad para enfrentar problemas y delinear nuevos proyectos. Decidirás con convicción el camino a tomar dejando atrás viejas ataduras y temores. El área de las finanzas se encuentra beneficiada, promete mejoras económicas, buenas noticias y la posibilidad de saldar deudas o darte algún gusto. En el amor, puede que esquives los compromisos. Te sentirás libre permitiéndote una aventura fuera de los esquemas.



Tendencia: El equilibrio y bienestar dependerán de un buen entorno afectivo.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Se movilizan las energías y ciertas cuestiones que estaban en espera comienzan a avanzar para el Tigre. Es posible que empieces a idear un negocio con colegas o amigos. Se verán favorecidos los contactos profesionales, las ambiciones personales y los cambios a largo plazo. Procurá administrar tiempo y energía de manera sabia, ya que se trata de una buena época para alcanzar metas que demandan constancia y esfuerzo. Realizar actividades físicas será fundamental en esta etapa para aflojar tensiones y dormir bien. En el amor, trasladar viejas experiencias a tu situación actual será una gran tentación, pero también un error.



Tendencia: Dosificar la energía y evitar excesos de cualquier tipo.

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011. 2023)

La semana se presentará dinámica en todo sentido para el Gato. La influencia del momento sugiere reafirmar tu potencial intelectual e invita a abrirte a lo nuevo. Sin embargo, habrá importantes exigencias en el sector laboral o profesional, por lo que deberás tomarte todo con calma. Ocasión de reflexionar sobre la forma en la cual deseás exponerte, el lugar que querés ocupar y la forma de expresar tus ideas. Deberás evitar enfrentamientos con autoridades, ya que puede ponerse a prueba tu tolerancia y paciencia. En el amor, dejarás atrás la incertidumbre y los temores que a veces te dominan y serás más flexible con vos mismo y con los demás.



Tendencia: Ideas y relaciones que favorecen tus aspiraciones.

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

El panorama financiero es positivo para el Dragón pero las circunstancias te exigirán ser más dúctil y escuchar a las personas de confianza que te ayudarán a elegir correctamente. Será preciso ordenarte, simplificar tu vida y solo concentrarte en lo que es realmente importante. Ganarás en tiempo, rendimiento y productividad. Se verán premiados los esfuerzos pero convendrá afianzar y asegurar todo asunto que sea inestable o inseguro. Momento importante para la vida afectiva. Te sentirás más tranquilo y lograrás retomar la confianza y la armonía con amigos y en tus relaciones más íntimas.



Tendencia: Cálidos momentos compartidos en familia.