¿De qué deberías disfrazarte en Halloween según las características de tu signo zodiacal?

No es un secreto muchas personas aman los disfraces de Halloween. Sin embargo, el eterno dilema empieza cuando no sabemos qué personaje tomar como referencia para hacerlo. Para ello puedes acudir a diferentes opciones, entre ellas tu signo zodiacal.

Aries: héroes y heroínas

Quienes conocen a las personas Aries saben que son naturalmente amistosas, energéticas, firmes y fáciles de animar. Tanto hombres como mujeres de este signo, lucharán sin pensarlo dos veces contra lo que les parezca una injusticia. Y nunca se avergüenzan de expresar sus opiniones. Sin embargo, detrás de esa amabilidad todo puede cambiar su alguien le molesta, siempre van directo al grano haciendo que el otro se arrepiente de sus comentarios o actitud. Los mejores disfraces que los Aries pueden utilizar son los de una figura heroica. Vale desde un Power Ranger a cualquier personaje de comics o series, desde Marvel o DC Cómic, hasta Disney.

Tauro: clásicos de la literatura o el cine

Son personas conservadoras y respetuosas que aman utilizar prendas clásicas. Por ello su disfraz no debe ser una excepción. Puedes optar por personajes clásicos de la literatura, como una Holly Gollightly o Daisy Buchanan o una flapper de los años 20. Y ello se debe a que Tauro es un signo audaz que no suele pensar antes de actuar. Aunque son conscientes de este problema, no pueden evitar dejarse llevar por las emociones. Los clásicos del cine son excelentes disfraces para Halloween. Ellos representan la simpleza de lo antiguo y la elegancia de las prendas.

Géminis: personajes rebeldes

Los géminis son personas complicadas. Aunque su patrón de personalidad no está bien definido, quienes nacen bajo este signo son personas auténticas, que no tienen miedo de mostrar su carácter y fuerza. Poseen una personalidad muy contradictoria, curiosa y creativa. Por eso, podés disfrazarte de algún personaje rebelde, que haya cambiado con el tiempo. Si te gusta lo simple podés optar por un disfraz de estudiante, pero si te querés arriesgar te recomendamos vestirte de Mulán, Pocahontas o algún personaje icónico como Pikachu.

No le tengas miedo a tu creatividad. Esta siempre será tu mejor amiga cuando quieras idear algo fantástico.

Cáncer: La malvada versus la reina

Es un signo muy tranquilo, conservador y romántico; sin embargo, tienen un temperamento muy fuerte. Suelen pensar que su palabra es la definitiva y eso las hace alejar -en algunos momentos a las personas. Además, es el signo más caprichoso, por ello -quizá- cambia de opinión más que de camisa. Y a toda esta lista, debemos agregarle el papel de “drama queen” que suele tener… Es casi imposible decirle a un Cáncer lo que realmente se piensa de él sin que se moleste. Les cuesta controlar sus emociones.



Por eso, ¿qué mejor representación de maldad y poder que algún personaje de la historia? Si te gustan las películas te puede inclinar por la villana Cruella de Vil. O recrear alguna figura de la realiza.

Leo: la música es tu mejor aliada

Los Leo son amigos incondicionales, que están ahí a pesar de su fuerte carácter. Son personas muy extrovertidas, ambiciosas y salvajes, por lo que aman llamar la atención estén donde estén.



Por ello sus atuendos no deben pasar desapercibidos. Para eso, puedes optar por disfrazarte de una celebridad pop como Rihanna, Demi Lovato o Cara Delevingne. Cada una de estas mujeres representa algo diferente. Busca alguien que sienta que exteriorice tu “yo interno” y utiliza este tipo de disfraces para Halloween este año.

Virgo: es momento de ser un personaje malvado

Este signo es muy convencional, delicado, observador y tienen mucha paciencia. Podés vestir para las fiestas de Halloween como un vampiro o una bruja sexy pero muy elegante como Maléfica. Estos son clásicos de esta fecha. Sin embargo, si sabés cómo darle un toque diferenciador, lucirás excelente en este personaje. Además, nada más divertido que ser una villana de alguna película o serie. ¿No te parece?

Libra: héroes y heroínas

Quienes nacen bajo este signo son personas fuertes con mucho encanto y elegancia. Su astucia y sarcasmo es algo típico. Poseen un instinto de protección genuino, pueden mostrar esta personalidad con un disfraz de una heroína, una reina, así sea Beyoncé (la reina del Pop). O en el caso de los varones, de un héroe o guerrero.

Escorpio: el arte será

Son muy imaginativos, enamoradizos e intrigantes, por lo que tienen una pequeña oscuridad en su interior. Ellas pueden demostrarlo al disfrazarte de Carrie llena de sangre, Wendy Torrance de la clásica cinta de terror El Resplandor.

Sagitario: los villanos serán tu inspiración

Son personas muy honestas, confiables y divertidas así que elegir un disfraz nunca será difícil. Sin embargo, consideramos que es aburrido siempre tratar de representar estas excelente cualidades. Por eso, para este año podés optar por convertirte en el antihéroe El Guasón, Deadpool, Harley Quinn, o el enemigo de Spiderman, Venom.

Capricornio: amor por los animales

Tienen una personalidad muy tranquila, son personas comprometidas y amantes de la naturaleza. Se dice que las mujeres de Capricornio aman a los animales por alguna razón. Y esto se debe a que en estos meses la naturaleza empieza a estar en tu período mas fértil. Por eso, pueden usar outfit simulando ser tu animal favorito. Tratá de representar ese animal con el que te identifiques, vale de una tigra a un hermoso oso.

Acuario: un personaje épico de la actualidad

Los acuarianos son personas muy creativas, originales y en ocasiones pueden ser fríos. Su temor de ser lastimados hacen que se priven de mostrarse realmente como son. Sin embargo, esta es la fecha perfecta para buscar representar eso miedo que tenemos constantemente.



Por ello, puedes disfrazarte de Eleven de la exitosa serie Stranger Things, Rey de Star Wars o con un grupo de amigas recrear al escuadrón de Ghostbusters. ¿Por qué? Muy simple… Son personas que desde sus inicios mostraron un rechazo a sus emociones y al contacto físico. Sin embargo, poco a poco han ido consiguiendo la forma de dejar ese prejuicio a un lado.

Piscis: Las emociones ante todo

Este signo es muy emocional, romántico y soñador. Así ¿qué mejor momento de mostrar esta personalidad que en Halloween? Puedes convertirte en un hada, un personaje de Game of Thrones, El Señor de los Anillos o Harry Potter.