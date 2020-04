Esta es la cualidad más negativa de cada uno de los signos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Para muchas personas su signo zodiacal es muy importante, ya que a través de sus características sienten que se conocen más y pueden entender a los demás. Aquí te dejamos un listado de las peores cualidades de tu personalidad según cada signo del zodiaco.

Aries: ¡deja el orgullo! Los Aries son, por naturaleza, muy orgullosos y egocéntricos… A ellos les cuesta mucho aceptar que pueden estar equivocados y no admiten sus errores. Es cierto que a menudo pueden ser más fuertes o astutos en diversas situaciones que otros signos. Esto hace que crean que no necesitan a nadie para ser los mejores.

Quienes nacieron bajo este signo suelen ser líderes natos, pero les cuesta mucho aceptar la autoridad en otros. Sin embargo, saben adaptarse a este tipo de situaciones. Las peores cualidades de tu signo son tu ímpetu por la autoridad, su egocentrismo y su impulsividad.

Tauro: los celos solo alejan a quienes quieres. El mayor defecto de Tauro es su lado posesivo y absorbente. Sus celos son legendarios, por lo que puede dejarse llevar muy rápidamente y arremeter sin reflexionar si se siente amenazado. Tauro es un signo audaz que no suele pensar antes de actuar. Y aunque están conscientes de este problema, no pueden evitar dejarse llevar por las emociones.



Algunas de las -no tan positivas- cualidades de tu personalidad son la ira y los celos.



Géminis: ¿realmente crees que estás un paso más adelante? Una de las cualidades de tu personalidad, Géminis, es que puedes llegar a ser superficial y muy calculador. Tu forma de pensar es simple. También pueden cambiar de opinión según la persona que tenga delante. A los Géminis les gusta el dinero y luchan por conseguirlo, y a veces ese afán los separa de las personas. Sin embargo, tratan de no involucrar a los demás en sus planes para no fallarle a nadie.



Las cualidades negativas que tienen los Gémenis es que son egocéntricos y testarudos.



Cáncer: no critiques todo lo que ves. Es el signo más caprichoso del zodiaco. Suele ser muy apegado a su familia. Por ello que cambia de opinión más que de camisa, y a menudo piensa que todo el mundo está en su contra. Es casi imposible decirle a un Cáncer lo que realmente se piensa de él sin que se moleste. Les cuesta controlar sus emociones. Por eso, todos sabrán cuando está molesto.



Debes mejorar tus impulsos, caprichos y mal humor.



Leo: ¡los reyes y reinas del ego! Este signo tiene un ego sobre dimensionado, y busca constantemente el éxito personal. Eso es todo lo que le importa. Quieren ganar a toda costa, ser el más fuerte, y liderar cada proyecto en el que está involucrado.



Leo siempre quiere tener la razón, no admite la críticas y es bastante susceptible. Sus emociones son bastante notorias.



Virgo: diviértete un rato. Es un verdadero fanático del control y adora el orden. Les cuesta seguir las reglas porque prefieren imponer las suyas, aunque no lo hagan de mala manera. Por eso, siempre quieren tener la última palabra. Una de las cualidades de tu personalidad, Virgo, es que eres una persona hogareña que prefiere pasar su tiempo en casa antes que salir y disfrutar de la vida.



Debes mejorar tu aburrimiento hacia la vida.



Libra: ¡deja la negatividad! Tienden a ser muy dramáticos y pensar que todo es el fin del mundo. Aunque les gusta salir y disfrutar, siempre tratan de estar un paso adelante de los demás. No les gusta las sorpresas y prefieren estar bajo perfil en muchas ocasiones.



Las cualidades que debes mejorar de tu personalidad son la negatividad y la pereza constante.



Escorpio: stop the show. Este signo es un gran manipulador. Sueles hacer escándalos cuando las cosas no salen como tú quieres. Y aunque a nadie le gusta perder, las personas de este signo toman la derrota de una forma más fuerte que los demás. Eres buen compañero, sin embargo, eso te puede juzgar en contra a veces. Decir que sí a todo es una de sus peores características.



Es momento de mejorar las emociones, no debes hacer escenas de dramas por todo.



Sagitario: pensar en ti está bien, no te preocupes. Este signo es un gran soñador, tiene poca confianza en sí mismo y no se atreve a expresar sus ideas por miedo a lastimar a otros. Es despistado y despreocupado. Esto hace que deje todo a último momento, y le causa estrés constantemente. Sagitario disfruta la vida al máximo, pero pronto abandona todo lo que intenta hacer y todas las actividades que emprende.



Los principales defectos de Sagitario son el descuido e la ingenuidad.



Capricornio: no te obsesiones con el trabajo. Tiene fama de ambicioso le atraen el éxito y el dinero. Es adicto al trabajo, un líder nato que necesita pasar mucho tiempo en sus metas personales. Le encanta el poder y la riqueza.



En resumen, los principales defectos de Capricornio son que es ambicioso, austero y misterioso.



Acuario: sé más abierto. Si hay un signo del zodiaco que sea extremadamente difícil de conocer y dominar, ¡este es Acuario! A menudo se dice que es excéntrico y poco fiable, y esto es porque te cuesta abrirte con la gente. Le cuesta entregarse y comunicar sus sentimientos. Por ello suele perder amistades ya que sienten que le esconden algo…



Acuario, debes mejorar la falta de empatía y comunicación con tus amigos.



Piscis: no todos te quieren lastimar. Son personas vulnerables, a menudo desconectados de la realidad por miedo a salir heridos. Esto hace que su círculo de amigos sea muy cerrado. Al igual que otros signos, les cuesta controlar sus emociones. Cuando un Piscis se molesta, lo notarás de forma inmediata.



Les gusta tener el control y hacer todo ellos mismo. Una de sus debilidades es que no saben cómo delegar tareas y eso hace que estén de malhumor muchas veces a la semana.