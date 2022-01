Conocé cuáles son los tres signos del zodíaco que encontrarán el amor en 2022

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El paso de los planetas por cada signo influye en su energía, oportunidades y desafíos a futuro. Durante el 2022, Venus abrirá las puertas al romance para aquellas personas de ciertos signos que se encuentren solteros.

Venus representa al amor, la aventura, la estética, el deseo, la sexualidad y el placer. Su presencia en el tránsito de un signo zodiacal favorecerá los aspectos sentimentales en sus relaciones. En muchos casos, la llegada de este planeta genera nuevas experiencias y encuentros que consolidan romances apasionados y duraderos.

El planeta del amor ayuda a las personas a animarse a probar cosas nuevas. Muchos se sienten con más confianza en sí mismos. Venus trabaja con la belleza interna y externa de las personas, provocando que resulten sin quererlo, más seductoras que nunca.

En este 2022 muchos signos se verán favorecidos por su energía. En astrología, es importante comprender la totalidad de la carta natal a la hora de realizar ciertas predicciones. De todas formas, existen lecturas pueden analizar los diferentes tránsitos a los que se afrontarán cada signo del zodiaco en particular.

Géminis

Las personas de Géminis serán de las más beneficiadas en el amor en este nuevo año. Se caracterizan por ser seres sociables, alegres y el centro de cualquier reunión. Son capaces de tener emociones fuertes, si se enamoran lo hacen profundamente y deciden entregar mucho a sus vínculos. Se destacan por ser activos y les gusta sentir que cuentan con otra persona a la hora de encarar nuevos proyectos.



El signo de los gemelos está en la constante búsqueda de un compañero de vida quien lo acompañe en todas sus aventuras. Les gusta rodearse de amigos y tener planes a los cuales atender. Es por ello que es uno de los signos del zodíaco al que más fácil le resulta conocer gente nueva. En estos encuentros sociales es donde podrá encontrar al amor en este 2022.



En la primera mitad del año es probable que conozca nuevos círculos sociales. Esto le llevará a encontrarse con una nueva persona especial con la cual de a poco irá incluyendo en sus actividades.



Para el mes de septiembre, es muy probable que se haya abierto por completo con esta nueva persona especial. Muchos formalizarán su relación y otros simplemente disfrutarán de su compañía.

Leo

Detallistas, alegres y generosos son cualidades que describen a las personas de Leo cuando se encuentran enamoradas. Son seguros de sí mismos y cuando les gusta alguien deciden conquistar a esa persona con determinación. No les cuesta formalizar un vínculo, ya que les gusta entregar todo lo que tienen con el fin de hacer feliz a su pareja, siempre que reciban lo mismo.



Este 2022 será un año en el que las personas de Leo se sentirán muy amadas. Con Venus como guía, llamaran la atención a donde sea que vayan, cosa que ama este signo de fuego. Conocerán a una persona especial luego de los primeros meses del año y sentirán un vínculo muy apasionado. Al principio les resultará muy divertido, espontáneo y cariñoso.



Llegando al final de este año, muchos establecerán su relación. Algunos realizaran viajes, mudanzas o emprenderán nuevos proyectos con su pareja, como el de pensar en agrandar su familia. La influencia del planeta del amor en su signo le otorgará a su relación sentimental mucha química y compañerismo, logrando una unión que podrá ser duradera.

Piscis

Sin dudas Piscis será el signo protagonista del 2022. Con la visita de Júpiter y Venus, tendrá una buena fortuna y no le faltará amor. Será un año tranquilo y lleno de cosas positivas. De a poco sentirán que la suerte está de su lado y se irán cumpliendo sueños que anhelaron por mucho tiempo.



Las personas de Piscis son dulces, educadas y suelen encontrarse de buen humor. No les gusta pelear y pueden expresar sus ideas con completa libertad sin miedo a ser juzgados. Son encantadoras y caen muy bien a todo el mundo, por lo que no le es difícil conocer a nuevas personas. Sus relaciones están llenas de gestos de cariño, sin muchas discusiones y con mucho compañerismo de su parte.



Es probable que el amor se encuentre en alguien desconocido, en el ambiente laboral o en algún acontecimiento social, por medio de una presentación de sus amigos. Este vínculo les hará sentir dentro de una película, más enamorados que nunca.



Para mitad del año, muchos recibirán propuestas románticas para emprender con sus nuevas parejas. Se animarán a viajes, mudanzas e incluso muchas personas de Piscis emprenderán un proyecto comercial o laboral junto con su pareja, por lo que la unión se hará más fuerte.