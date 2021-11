¿Cómo es tu cita perfecta según los signos del zodiaco?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cada signo tiene distintas características en su personalidad, tomando en cuenta el signo solar como indicador de dichas cualidades. Sin embargo, es importante recordar que solo una carta astral permitirá ver el panorama completo y la distribución de planetas en las distintas casas que componen el espectro total.

Pero a la hora de analizar características generales, considerar el signo solar puede ser un buen parámetro para construir una guía preliminar de un horóscopo para el amor.

A continuación, algunas ideas sobre cómo sería una cita ideal para cada signo según las características generales que lo representan.

La cita perfecta de Aries

Las personas de Aries son dinámicas, movedizas y muy activas. Los planes relacionados con estar en casa o descansar no les resultan atractivos ni motivadores.



Una cita perfecta para las personas de Aries deberá contener aventura, exploración, movimiento y originalidad. Su tendencia a aburrirse con facilidad eleva la vara y obliga a quienes planifican el encuentro a pensar ideas creativas y entretenimiento constante.