Astros: Hablemos de Virgo con nuestra astróloga Susana Garbuyo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Los nacidos en este signo son los seres más racionales que jamás vi en mi vida.

No hay nada que les pueda suceder que no lo razonen, piensen, mediten, que le no vean los pro y los contra. Son muy analíticos y su análisis los hace ser y sentirse muy desconfiados, ésa es parte de su naturaleza.

Conocé más de ellos en este video.