Lo que tu apellido paterno dice sobre tu personalidad, según los astros

Si te interesa conocer más detalles sobre tu personalidad, la numerología y la astrología pueden darte algunas pistas. La numerología -que estudia el significado de los números para predecir acontecimientos y situaciones de la vida- permite analizar tu apellido y qué dice acerca de ti.

Según el libro “La magia de tu nombre”, de Rosa María Cifuentes, para conocer el número con el que vibra tu apellido y su significado debe tomarse en cuenta la tabla pitagoriana. Hacé estas simples operaciones matemáticas y contános si te describen tal cual sos.

Cada letra de tu apellido tiene asignado un número. Tras conocerlos, sumálos y si la cifra es de dos dígitos, sumálos hasta quedarte con un número de un solo dígito.



Por ejemplo,

Apellido paterno: PÉREZ

​Cifras: 7+5+9+5+8 = 34 = 3 +4 = 7

​Apellido de valor siete.

Conocé el significado de tu apellido:



Apellido de valor 1. Estás guiada por el Sol. Tenés una personalidad fuerte e independiente y contás con una gran capacidad para resolver problemas y siempre te mostrás entusiasta frente a los nuevos retos.



Además, sos sensible y generosa con las personas que te rodean. Solo tené cuidado con dejarte llevar por el egoísmo o los celos, siempre pensá antes de actuar, ya que podés ser muy impulsiva.



Apellido de valor 2. Tu guía es la Luna, por lo que a veces sos muy emocional y sensible. Sos bastante perceptiva con las cosas que te suceden y buscás ayudar a los demás, pero habitualmente dudás de tus propias habilidades y sos un poco indecisa. Por eso, tenés que cuidar que el miedo y la indecisión te alejen de alcanzar tus metas.



Apellido de valor 3. Te regís por el planeta Mercurio, lo que se traduce en una personalidad curiosa y carismática. Tenés la habilidad para comunicarte con las personas y lograr persuadirlas cuando te lo proponés.



Sos fiel a tus decisiones y no perdonás fácilmente si alguien rompe tu confianza.



Apellido de valor 4. Estás guiada por el planeta Urano. El orden y la disciplina son sumamente importantes para ti. Además, sos muy romántica y fiel a tus relaciones de pareja. Buscá encontrar un equilibrio entre tus sentimientos y la razón para estar segura de tomar buenas decisiones.



Apellido de valor 5. Te dirige el planeta Mercurio, sos muy inteligente y talentosa. Amás tu libertad y te encanta estar en constante movimiento, por lo que realizar viajes largos y conocer nuevos lugares es una de tus actividades favoritas.



Cuidáte de cometer excesos y controlá tus acciones.



Apellido de valor 6. Estás guiada por el planeta Venus, lo que te hace tener un profundo interés en el arte, la moda y la belleza. Sos creativa, noble y tenés una personalidad encantadora que inspira confianza. Solo debés cuidarte de ser percibida como alguien superficial y alejarte de los caprichos sin sentido.



Apellido de valor 7. Tu guía es el planeta Neptuno, tendés a ser disciplinada, organizada y metódica. A veces podés ser un poco introvertida, ya que apreciás tu soledad. A veces podés dudar de vos misma, la clave del éxito es tener confianza y arriesgarte de vez en cuando.



Apellido de valor 8. Te dirige el planeta Saturno. Sos decidida y a te empeñás en alcanzar tus objetivos pese a las dificultades. Sos atractiva y seductora. Principalmente, tenés que cultivar la tolerancia con los demás, ya que de lo contrario, podrías tener problemas con personas cercanas.



Apellido de valor 9. Estás guiada por Marte. Tenés un carácter afectuoso y buscás ayudar a los demás. Las relaciones son importantes para ti y sos fiel a tu pareja, dado que buscás la armonía y te alejás de cualquier conflicto. Solo tené cuidado, ya que en la búsqueda de la perfección podrían presentarse muchas pruebas.