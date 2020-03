Zack Gottsagen, el actor con síndrome Down que le cambió la vida a Shia LaBeouf

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La vida de Shia Labeouf cambió repentinamente un día en el set de una de sus últimas películas, Peanut Butter Falcon . El actor había salido, bebió de más y, por una serie de desafortunados eventos, terminó arrestado y con el futuro de la película en jaque. "

"Llego al set y la única persona que no me juzgaba era mi compañero de película, Zack Gottsagen. Él me estaba mirando y me dijo: 'No lo arruines, es la única chance que tengo'", contó emocionado al podcast de The Hollywood Reporter, Award Chatter .

Gottsagen tiene síndrome de Down y en el filme en cuestión interpreta a un chico que se escapa de la casa de retiro donde vivía para perseguir su sueño de transformarse en luchador. Es entonces cuando se junta con el personaje de LaBeouf, que es un fugitivo, y juntos empiezan una relación de amistad en el delta de Florida, componiendo una especie de Tom Sawyer moderno.

Peanut Butter Falcon fue escrita con la imagen de Gottsagen como protagonista: Michael Schwartz y Tyler Nilson, guionistas, lo habían conocido en un campamento para actores con discapacidad y rápidamente imaginaron una historia para él.

"La autoconfianza optimista y contagiosa que tiene es la razón por la que existe Peanut Butter Falcon", afirmaron en una entrevista para Los Angeles Times. El resto del elenco coincide con esa mirada. "No juzga a nadie, no se compara con otros ni los eleva a ninguna clase de estándar, solamente los acepta de manera incondicional", afirmó la actriz Dakota Johnson.

"No me gusta que Shia haga cosas malas, aunque puedo entender porqué las hace, luego de todo el tema del padre", afirmó Gottsagen.

El protagonista de Transformers tuvo varios problemas con la ley y asumió una actitud errática en los últimos años; por orden de un juzgado, de hecho, tuvo que empezar a hacer terapia y como fruto de eso salió la película Honey Boy, una biopic de su vida dirigida por la directora israelí Alma Har'El. En esa película, él narra como fue la relación con su padre abusivo durante su infancia.

La primera vez que Gottsagen supo que quería ser actor fue cuando tenía 4 años y vio Corky, la fuerza del cariño, serie estadounidense que giraba en torno a la vida de un adolescente con síndrome de Down.