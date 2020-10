Yalitza Aparicio, Daniela Vega y Ester Expósito se unen contra el machismo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Yalitza Aparicio, Daniela Vega y Ester Expósito unirán fuerzas en "Peace Peace Now Now", una serie documental que retratará a mujeres supervivientes de la violencia machista en América Latina.



"Estoy entusiasmada de ver cómo este proyecto ha evolucionado después de dos años en desarrollo", dijo Vega en un comunicado recogido por la revista Variety.

En la primera parte de las cuatro de "Peace Peace Now Now", la revelación de la cinta chilena "Una mujer fantástica" (ganadora en 2018 del Óscar a la mejor película internacional) visitará "La ciudad de las mujeres", una población formada completamente por mujeres que fueron desplazadas por el conflicto militar en Colombia.

En el tercer episodio, Aparicio, nominada al Óscar a la mejor actriz por "Roma" (2018), contará la historia de abusos sexuales que sufrieron sus abuelas en la comunidad de Sepur Zarco (Guatemala).

Y el último capítulo de "Peace Peace Now Now" lo presentará Expósito, sensación juvenil en todo el mundo gracias a "Élite", y se centrará en la emblemática periodista mexicana Lydia Cacho, que está exiliada en España por las amenazas contra ella.

"Las características y humanidad de cada presentadora han enriquecido las historias de grandes mujeres que desafiaron las guerras y la violencia durante años", aseguró Vega, que ha estado involucrada en "Peace Peace Now Now" desde los primeros pasos del proyecto.



"Fue un honor conocerlas y llevar sus historias al mundo", añadió.

"Estoy emocionada de saber que estas historias se contarán desde las perspectivas de cuatro mujeres cada una de las cuales hemos luchado en nuestros campos de alguna manera y hemos buscado traer atención vital para sus casos", señaló Aparicio.



Junto a la chilena Vega, la mexicana Aparicio y la española Expósito, "Peace Peace Now Now" contará como última presentadora con Shirley Manson, cantante escocesa del grupo Garbage y que reflejará en el segundo episodio de la serie documental el baile "cueca sola" con el que las mujeres chilenas recuerdan las desapariciones durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).



Ignacia Matus, Javiera García Huidobro, Pepa San Martín e Isabel Coixet dirigirán cada uno de los cuatro episodios mientras que Jaime Villarreal será el "showrunner" (máximo responsable de una serie) de "Peace Peace Now Now".