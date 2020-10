¿Por qué usar hoy zapatos cambiados?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En el mes de concientización sobre el Síndrome de Down que finaliza hoy, Cande Down Side Up invita a ponerse en lugar del otro y a salir hoy con un zapato de cada par y registrar la adhesión con fotos en redes sociales con el hashtag #ZapatosCambiados.

El gesto de ponerse un zapato distinto en cada pie y salir así a la calle, es una campaña es impulsada por Alfonsina Almandoz, creadora del blog Cande Down Side Up.



La acción habilitará reforzar la empatía hacia otros y también generará instancias para contar por qué nos adherimos a la causa de la inclusión.



"Y cuando nos pregunten (por qué tenemos un zapato de cada par) hablemos de la importancia de centrarnos en las capacidades, incluir con acciones y generar espacios de oportunidades para todxs", explica en sus redes Cande Down Side Up.

Sumate y usá el hashtag #ZapatosCambiados.

undefined By undefined MIRA TAMBIÉN Una jornada para estar #EntusZapatos