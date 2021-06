En fotos: el antes y después de una mujer que superó sus adicciones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Una mujer de 48 años compartió en las redes sociales las fotos de su graduación de la universidad y aprovechó para relatar la increíble historia de superación que vivió luego de dejar de consumir drogas desde los seis años.

Virginia Burton, quien luchó hace algunos años para volver desde el borde del abismo, publicó en su cuenta de Facebook uno de los éxitos que consiguió después de sobrevivir a sus adicciones.

La mujer, residente de la ciudad de Seattle en Estados Unidos, aseguró que conoció las drogas por primera vez cuando le dieron cannabis a los seis años de edad. A los 21 ya era adicta a la heroína.

Burton contó que decidió encausar su vida luego de años de luchar contra el consumo de estupefacientes, la falta de vivienda y varias entradas a prisión.

En mayo, la mujer se graduó como licenciada en Ciencias Políticas en la Universidad de Washington y publicó dos fotos comparativas en su cuenta de Facebook para mostrar el cambio de vida que pudo lograr con un enorme sacrificio y esfuerzo. En una imagen se la puede ver con el mameluco anaranjado de la prisión y, en la otra, con una toga y un birrete universitario.

“¿Qué tal esta imagen para la motivación? Nunca en un millón de años hubiera pensado que mi vida se vería como es hoy. Dejá de subestimarte. No sabés lo que te puede deparar el futuro. Así que podrías considerar empezar hoy mismo”, escribió Burton.

El antes y después de una mujer que superó las adicciones. Foto: facebook @Ginny Burton

La mujer, madre de tres hijos, comenzó el curso universitario en 2017 y lo utilizó como una forma de volver al camino correcto. Por eso, en su publicación alentó a otras personas para que puedan hacer lo mismo que ella. “Hay esperanza. Nadie es descartable. No tenés que morir siendo adicto. Podés dejar de consumir y encontrar una nueva forma de vivir. Somos muchos los que estamos dispuestos a ayudarte”, alentó desde su cuenta.

Una infancia trágica



Burton compartió detalles de su vida con la esperanza de que su historia pueda servir a otros adictos a recuperarse. Nació en 1972 y fue la séptima hija de una madre drogadicta y traficante de drogas. Su padre fue enviado a prisión cuando ella tenía cuatro años por una serie de robos a mano armada. Su madre la introdujo al consumo de marihuana a los seis años. A los 12 consumía metanfetaminas y a los 14 fumaba crack. A los 16 fue violada por un hombre que le compró drogas a su madre. A los 17, había intentado suicidarse por primera vez. Quedó embarazada y el padre del bebé fue asesinado a tiros. Eventualmente tuvo dos hijos y se casó en una relación abusiva. A los 21 empezó a inyectarse heroína.



Burton estuvo detenida tres veces distintas en una prisión estatal. Afirmó que cada vez que se limpiaba tenía tiempo para pensar y contemplar lo que quería cambiar de su vida. “Estar presa me brindó la capacidad de detenerme y pensar en cómo quería que fuera mi vida. Me dio la oportunidad de dejar que la niebla se despejara“, manifestó al canal KOMO-News.



Su última entrada a la cárcel fue en 2008. Estuvo detenida por 33 meses y se mantuvo limpia durante seis meses más después de salir. Pero recayó por enésima vez y fue arrestada por última vez el 5 de diciembre de 2012, día en que aseguró que un policía le salvó la vida.



“Estaba en un camión robado. Un policía intentó detenerme por una luz que estaba rota pero aceleré y me persiguió. Casi me estrello contra un árbol“, dijo. Y recordó estar sentada en la parte trasera de la patrulla, aliviada y feliz. “Sabía que estaba bien. Sabía que cuando me puso las esposas y me metió en su auto supe que mi vida iba a cambiar y fue entonces, en ese momento, que tomé la decisión de darle la vuelta de página sin importar lo que hiciera falta“, dijo.



El tiempo pasó y, en la actualidad, Burton tiene una nueva vida que sirve de ejemplo para aquellos que se sienten perdidos en sus adicciones. Miles de personas pueden ver las fotos de su recuperación y saber que se puede lograr un cambio de vida mientras haya una fuerte decisión para hacerlo.