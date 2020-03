“En Farmashop nunca es tarde para un nuevo desafío”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Patricia Antúnez tenía la vida organizada, pero a los 54 años su situación cambió y debió salir al mercado laboral en busca de oportunidades. Rafael, su hijo, le recomendó anotarse en un llamado de Farmashop, en el Plan Mamás, Tías y Abuelas (MTA).

“Yo creía que no me iban a llamar, Rafael insistió y me anotó”, rememoró Antúnez. “Me llamaron y no lo podía creer. Entré como cajera en la sucursal 27 de Colón”, contó quien hoy a los 59 años, es consejera dermocosmética.

“Una de las características de esta compañía es ofrecer oportunidades para todos, en esta línea llevamos adelante diversos programas de empleo”, explicó Lorena Palmieri, Gerente de capital humano de Farmashop.

MTA está orientado a mujeres, porque los datos demuestran que quienes asumen roles de cuidado y deben poner en pausa su actividad laboral, luego se encuentran con serias dificultades al momento de la reinserción. Lejos de representar una barrera, la firma percibe la situación como una oportunidad.

“Como compañía tenemos la obligación de asegurarle a todos los miembros de la sociedad las mismas oportunidades de acceso al empleo. Es por eso que trabajamos comprometidos con disminuir la brecha de género, empoderando a las mujeres. Apostamos a dar visibilidad y resignificar su rol para que no subestimen su valía personal”, agregó Palmieri y enfatizó que las escalas salariales cuidan especialmente la equidad interna, lo que asegura que a igual posición se percibe el mismo salario, sin que importe el género.

Empoderadas

La participación de mujeres en roles de conducción en Farmashop se demuestran en datos: dos fueron promovidas como Directoras y se sumaron al equipo directivo que tradicionalmente estaba integrado solo por hombres. Son nueve las mujeres que ocupan el rol de gerente (70% de los cargos de conducción). En el caso de jefaturas, ellas son el 50%, cifra que asciende si se considera a supervisores y encargados de local (entre 70% y 85% respectivamente).

Por su parte, Natalia Muniz, Gerente de Operaciones de Montevideo, recordó su propio desarrollo en la empresa. Ingresó como idónea de sucursales y, tras ocupar diversos roles hoy lidera al equipo de supervisores de sucursal. “Como líder de esta compañía, destaco la oportunidad que me brindó, lo que se tradujo en crecimiento laboral y personal. En estos 10 años ocupé diferentes roles que aportaron mucha experiencia en mi vida”, enfatizó.

Respecto al plan MTA destacó que “este tipo de acciones permite generar oportunidades de empleo para mujeres e impacta positivamente en la operación diaria de las sucursales”.

El valor agregado que aportan es relevante tanto entre los integrantes de cada equipo de trabajo y la experiencia de los clientes.

“Las MTA comparten con otros colaboradores experiencia de vida, consejos y son muy bien recibidas”, puntualizó Muniz. “Los clientes vienen a las sucursales por cuestiones relacionadas a la salud y ellas logran especial afinidad y generan empatía, agregó.

El programa MTA ofrece una oportunidad para las mujeres que quieren o deben reinsertarse laboralmente y también herramientas que favorecen su desarrollo, tales como capacitaciones comerciales, curso de idóneo en farmacia, curso de experta en perfumería y cosmética. Este programa permite que las mujeres encuentren, más allá de un empleo, una red de contención.

“Ser mujer nunca debería ser una barrera, hemos identificado un problema y generamos una acción para resolverlo”, enfatizó Palmieri.

Este año se celebrará la octava edición del programa que comenzó en 2013

“Me llena de orgullo encontrarme con colaboradoras MTA a quienes entrevisté y que vivenciaron que aquella experiencia de crecimiento que prometíamos es una realidad”, reveló la gerente de capital humano.

“En la medida que exista el compromiso, acá no hay límites para el desarrollo profesional”, sentenció quien destaca el afecto que recibió de todas las mujeres que participaron alguna vez por el sencillo hecho de tener la oportunidad de una entrevista.

“Todas y todos podemos ser parte de la solución transformando la realidad y promoviendo acciones orientadas a la disminución de la desigualdad, desde nuestro lugar renovamos el compromiso con una nueva edición de este plan”, subrayó la Gerenta de Capital Humano.

“Con enorme satisfacción podemos contar que hoy tenemos 75 mujeres activas en el plan MTA y más del 50% ocupa roles vinculados a venta como Idónea en Farmacia o Experta en Perfumería & Cosmética”, finalizó Palmieri.

Más mujeres

La historia de Patricia comprueba cómo la compañía impacta en la vida de sus colaboradoras. “Yo invito a otras mujeres a presentarse a los programas de empleo, no solo para MTA, también hay oportunidades para las primeras experiencias laborales”, enfatizó.

“Me reiventé, la compañía supo valorar mi trabajo y me ofreció la oportunidad de capacitarme. Hoy no tengo palabras para agradecer. Sé que me paré en otro lugar, vi la vida de otra perspectiva, recuperé el tiempo con mi familia, me enriquecí como persona y aprendí mucho”, sentenció emocionada.

“Me gustaría que más mujeres y más empresas ofrecieran oportunidades similares, en este país pasás los 45 y parece que se te cierran todas las puertas, pero Farmashop nos da esa oportunidad”, concluyó.