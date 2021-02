Doná el tapado de paño que no usás y sumate a una campaña solidaria

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Laren Bálsamo, la directora de la Agencia de Marketing de Influencers (Influmarketing) cursa un cáncer de mama. En sus redes sociales registra su proceso personal y también impulsa movidas solidarias.



La primera invitación, nominó a mujeres a retratarse con pañuelos y a arrobar a otras; ahora dio un paso más.

"En la vida me enseñaron a ser solidaria. Durante este trayecto he visto mucha gente que no tiene trabajo o recursos económicos para pagar sus estudios médicos, menos para comprarse una peluca", contó a Eme.

Con miras a reunir fondos para ayudar a otras mujeres, Bálsamo creó un proyecto. "Pedimos que nos donen tapados de paño en buen estado, los mandaremos a la tintorería y los haremos intervenir por artistas", contó.

La intervención de los tapados que se reciban derivará en un posterior desfile y en ventas par recaudar dinero que se destinará a ayudar a quienes necesiten apoyo económico.

"Será una colección de tapados de paño reciclados, que fomentará la solidaridad y enfatizará también la importancia del up cicling", agregó.

Quienes quieran apoyar la movida, pueden cordinar la entrega de su tapado a través de la cuenta de instagram @larenbalsamo76



¿Ya estás buscando en tu placard cuál donarás? Laren está confiada que llegarán muchas donaciones "Estoy convencidas que juntas podemos y es importante que sepan que no están solas", concluyó.