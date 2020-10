¿Qué consejo le dio Hillary Clinton a Kamala Harris?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La exsecretaria de Estado Hillary Clinton, que fue la candidata presidencial demócrata en las elecciones de 2016 en EE.UU., recomendó este jueves a la aspirante del partido a la Vicepresidencia, Kamala Harris, que esté preparada para los "desaires" y los esfuerzos para subestimarla en el debate con el vicepresidente Mike Pence la próxima semana.

"Deberías estar preparada para los desaires, los esfuerzos para subestimarte personalmente a ti, como mujer que estás a punto de ser nuestra próxima vicepresidenta", afirmó Clinton, que perdió en los comicios de 2016 frente al actual presidente, Donald Trump, para su podcast "You and Me Both"."Así que creo que habrá muchas maniobras en el otro lado para tratar de ponerte en una caja", agregó Clinton.

Durante la conversación, reseñada por medios locales este jueves, ambas demócratas se refirieron a otros debates en los que ha participado Harris, que se postuló a la nominación demócrata para la Presidencia del país, pero que acabó retirándose por falta de fondos en diciembre pasado, tras participar en varios cara a cara con otros candidatos progresistas, entre ellos Joe Biden, ahora candidato a la Presidencia.

"Entonces se trataba sobre todo de hablar de mi postura sobre varios temas en comparación con mis colegas en el escenario", afirmó Harris.

Esta vez, sin embargo, se requerirá que tenga "cierto nivel de conocimiento y de dominio" no solo del historial de Biden, sino también de Pence y de Trump, además de defender el suyo.

Harris y Pence participarán en su primer cara a cara el próximo miércoles, en Salt Lake City (Utah), que estará salpicado por la polémica tras el primer debate el martes pasado entre Trump y Biden.

El encuentro entre candidatos a la Presidencia, celebrado en Cleveland (Ohio), estuvo caracterizado por el caos y las constantes interrupciones por parte de Trump al aspirante demócrata, que por su parte llegó a perder los papeles en algún momento e insultó al mandatario, lo que ha creado controversia por el formato.

Según el diario The Washington Post, durante el encuentro, de 98 minutos de duración, hubo una media de una interrupción por minuto, siendo Trump responsable de 71 cortes, frente a 22 que hizo Biden.

El choque ha sido tan controvertido que la Comisión de Debates Presidenciales anunció el miércoles que cambiará el formato para favorecer una "discusión ordenada", algo a lo que se opuso este jueves Trump, quien presumió en Twitter que ganó "a lo grande", al citar encuestas que no identificó.