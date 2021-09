Tiene 80 años, vendió todo lo que tenía y emprendió viaje en una casa rondante 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Siempre muchos te quieren imponer miedos. Pero yo no tengo miedo y quiero disfrutar cada día de mi vida", contó Sara Vallejo, una mujer tucumana que a los 80 años decidió dar un vuelco a su vida y recorrer el continente en su casa rodante.

"Llegó un momento de mi vida en que me dije ‘¿y ahora qué hago?’ Ya había hecho de todo. Me gusta manejar mucho y viajar, así que combiné las dos cosas y salí por el mundo a ver qué hay", relató quien comparte sus aventuras en un canal de YouTube y es protagonista del documental A donde me lleve el viento.

Como el dinero que tenía disponible no le alcanzaría para su aventura, Sara vendió su casa para mantenerse mientras hacía su recorrido. La pandemia la dejó "varada" en su Tucumán natal, pero no se achicó y se dedicó a escribir su libro donde reúne historias de los viajes que ya realizó.



"Apenas pueda quiero salir. Ya tengo el motor en marcha", advirtió. "Hay muchas cosas lindas en el mundo, pero también encontré gente maravillosa y eso es lo más valioso", reveló Sara que en la cuenta de Instagram 80 años no son nada, se define como una viajera incansable que lleva un mensaje que remarca que "la juventud no tiene edad". (en base a La Nacion)