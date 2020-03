Alfonsina Almandoz, nuestra musa inspiradora

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Soy Alfonsina Almandoz, esposa de Martín, orgullosa y feliz mamá de Iñaki, Candelaria y Guillermina. Apasionada por esto de la maternidad y una ignorante declarada de las maravillas que las personas con síndrome de Down pueden lograr y aportarnos. En permanente crecimiento y formación de la mano de mis tres grandes maestros, mis hijos", así se describe la creadora de Cande Down Side Up.

Alfonsina comenzó su blog sobre la vida con Candelaria, pero fue mucho más allá de un relato del día a día, porque logró demostrar con creces que la vida con un síndrome Down es una vida up (para arriba). Y además con su testimonio ayuda a otras familias a darle la bienvenida a niños con síndrome Down y suma muchos links de interés para informar sobre el asunto.

Rompe Mitos y la campaña En tus zapatos son dos acciones que llevan su sello creativo (y también su amor). Hoy en un día que invita a reflexionar sobre el SD, saludamos a nuestra musa inspiradora y a todos los que se suman a la inclusión, una causa que en Eme abrazamos.