Agustina Dupouy: la duraznense que vestirá a Beatriz Argimón por tradición

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.



Agustina Dupouy (26) pasó la noche del martes en vela: desde la tarde hasta la noche su teléfono no paró de sonar, empezó con Eme de Mujer al mediodía y siguió sin parar. El miércoles en la tarde la joven oriunda de Villa del Carmen (Durazno) le probaría el vestido a la primera vicepresidenta electa de Uruguay: Beatriz Argimón.

La duraznense fue elegida por tradición y en algún punto por cábala. La madre de María José, la secretaria de Argimón, le confeccionó prendas durante años a la hoy vicepresidenta. Cuando Argimón se enteró que una de las nietas de su modista seguía los pasos de su abuela paterna decidió darle una oportunidad y la convocó para que le hiciera el traje con el que el domingo hará historia.

“No sé bien cómo fue, creo que Beatriz le dijo a mi tía. Sé que mi abuela le hizo uno de los trajecitos que usó para alguna ocasión muy importante y como mi abuela ya no está, ella quiso seguir la tradición”, contó Agustina a El País.

La oportunidad provocó en la joven emoción y miedo. Antes de coser para la futura vicepresidenta, no había realizado muchos trabajos aunque ya tenía claro que la costura y el diseño son su vocación.

“Estudié diseño textil dos años y no me encontraba, entonces hice costura y lencería en la UTU de Palermo. Me volví a Villa del Carmen y estudié diseño gráfico para tener herramientas para lanzar mi propia marca, pero tenía miedo de dedicarme a ser diseñadora y fracasar. El año pasado me alejé de todo eso y empecé magisterio de la primera infancia, que también me gusta mucho, pero para lo hice principalmente para tener seguridad y hacer lo que realmente me gustaba”, detalló la diseñadora.

El año pasado, Agustina recibió un curioso llamado que le cambió la vida y le permitió enfrentar sus miedos. Decidió aceptar el desafío y “lanzarse a la piscina”: “En el momento lo dudé mucho porque era algo muy importante, pero al mismo tiempo era la oportunidad de hacer lo que me gusta, que salga y trabajar de esto”, indicó.

Luego del domingo, Agustina planea lanzarse como diseñadora y realizar su sueño. Hasta hoy, la cantidad de llamados que recibió de felicitación y para entrevistas fue tan abrumadora que optó por apagar su celular y concentrarse en ajustar los últimos detalles del vestuario que lucirá Argimón el domingo 1° de marzo.

El diseño.

En diciembre Agustina y Beatriz se reunieron por primera vez para reconocerse:no se veían desde la niñez de la joven. Hablaron sobre qué esperaba lucir la futura vicepresidenta en su asunción.

En enero volvieron a encontrarse y —bocetos mediante— crearon lo que sería el atuendo final.

“Beatriz tenía muy claro cómo quería lucir, entonces entre las dos llegamos a un diseño”, destacó.

Agustina imaginaba la figura de Beatriz enfundada en un color claro, pero decidieron que llevaría una tonalidad más fuerte con efecto: “Elegimos un azul Francia, que además es un tono que está de moda. Es un color que la representa muy bien y le da relevancia. Sobre todo destaca el puesto que está asumiendo. Ella será la primera mujer en asumir la vicepresidencia y teníamos que darle más fuerza”, remarcó.

La historia de la tela fue otra: Agustina y Beatriz quedaron en ir a la sedería juntas, sin embargo Beatriz se adelantó: “Estaba ansiosa. Un día antes me llamó diciendo que había encontrado la tela con el color perfecto. Al otro día fui con ella y le dije que sí, podíamos trabajar con ese material”.

Beatriz Argimón. Foto: Marcelo Bonjour

El diseño, elaborado en saten (pero de la cara opaca de la tela) consistirá en un vestido sin mangas, con pinzas para resaltar la figura de Beatriz. Sobre ella, lucirá un saco escote en V con un único botón que irá hasta debajo de la rodilla. Las mangas del abrigo irán hasta el codo donde se abrirán delicadamente por sugerencia de la diseñadora para dar un toque más moderno.

Las terminaciones del vestido fueron realizadas a mano, incluso con la técnica de zurcido invisible.

El vestido será entregado entre hoy y mañana a Beatriz. La duraznense fue invitada al evento, sin embargo duda si asistirá: “Estuve tan ocupada con el vestuario de Beatriz que no pensé en que ponerme y no quiero lucir cualquier cosa”, confesó.

La ropa de él.

El presidente entrante Luis Lacalle Pou optó nuevamente por vestirse con Studio Muto, aunque los detalles de su vestuario en cuanto a elección de telas y colores son reservados.

“Luis no es un cliente nuevo, se viste con nosotros desde que se recibió de abogado”, recordó Luis Muto, quien, junto a su hermano Pablo, dirige la sastrería que fundó Gabriel Muto (su padre)y tiene más de 40 años de tradición.

“Hemos vestido a todos los presidentes del período democrático, sin importar colores partidarios”, enfatizó Luis. Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle, Jorge Batlle, José Mujica y Tabaré Vázquez suman sus nombres a clientes de varios rubros, de deportistas a empresarios.

Como amerita la ocasión, es de esperar que el traje de Lacalle Pou trasmita una imagen de solidez. El tipo de corte, la calidad de telas y el cuidado en los detalles están garantizados como un sello de Studio Muto.