Yuval Noah Harari a los empresarios: "aunque seas billonario, no todo es gracias a ti"

Delgado, sencillo, amable, nada en él es estridente. La simpleza con que recibe Yuval Noah Harari en su hotel en Klosters -ciudad vecina de Davos en los Alpes suizos- descalzo y calmado, contrastan con el apuro y la agitación que reinan en la pasada reunión anual de los más poderosos del mundo.

Este historiador y filósofo israelita, doctorado en Oxford y profesor de la Universidad hebrea de Jerusalén ha vendido más de 20 millones libros en el mundo con Sapiens. De animales a dioses: Breve historia de la humanidad (2011); Homo Deus: Breve historia del mañana (2015) y 21 lecciones para el siglo XXI (2018).

Su trabajo se enfoca en tener una mirada macrohistórica para analizar los fenómenos, desde qué hace únicos a los Homo Sapiens, si la historia tiene una dirección, qué problemas éticos plantean los avances tecnológicos y así sucesivamente. Cofundó, junto a su marido, Sapienship organización que promueve la responsabilidad global y analizar los desafíos más importantes que enfrenta la humanidad.

-A su juicio, hoy existen tres grandes amenazas para la humanidad: una guerra nuclear, la catástrofe ecológica y la disrupción tecnológica. ¿Cuál es más grave y por qué?

-Todas están conectadas, pero la guerra nuclear y el colapso ecológico son evitables. Podemos y debemos prevenirlos. En este sentido, hay consenso: nadie quiere que pasen. Pueden pasar si cometemos errores, pero nadie quiere que ocurran.

-¿Y qué pasa, en cambio, con la disrupción tecnológica?

-Es mucho más complicada, pues no existe consenso. Muchas personas, corporaciones y gobiernos son positivos en su mirada de, al menos, algunas de las disrupciones tecnológicas. Entonces, esto es inevitable. Si veo 100 años para adelante en el futuro, ojalá no haya habido guerra nuclear, ojalá hayamos logrado prevenir el colapso ecológico, pero ciertamente tendremos disrupción tecnológica. La pregunta es si la manejaremos bien o no, y es más difícil desarrollar una visión al respecto. En cambio, una visión acerca de prevenir el cambio climático es fácil de desarrollar y difícil de implementar. Pero la visión esta ahí.

-Pero no es compartida. Por el presidente de EE.UU., Donald Trump, por ejemplo.

-Hay gente que dice que no existe el cambio climático o que son fake news, pero nadie quiere que pase. Todos concuerdan en eso. Algunos pueden decir que no es real, o que es real pero hay tiempo y no hay que actuar con urgencia. Pero con la irrupción de la inteligencia artificial, por ejemplo, un establishment de dictadores en el mundo, algunos gobiernos pueden decir: «qué maravilla, ¡podemos controlar a los ciudadanos todo el tiempo!». En este tema no hay acuerdo en la visión del problema.

-Considerando este riesgo, ¿qué agenda deben empujar los líderes de las empresas que están en lugares como Davos?

-En la agenda de lugares como Davos tienen que estar tres tópicos principales: cómo prevenir una guerra nuclear, el colapso ecológico y cómo manejar nuevas tecnologías de una manera que beneficie a todos los humanos. La base para los tres (problemas) es mantener el orden global y tener cooperación global, porque debiera ser obvio que no podemos lidiar con ninguno de estos desafíos mayores sobre la base de una sola nación. Esperaría escuchar de gente como el presidente de EE.UU. un aprecio de la importancia de la cooperación global y no solo expresar orgullo por logros de una nación.

-¿Qué pasa con las élites y su rol?

-Debe haber élites y cada sociedad las tiene. Esos que dicen que quieren una sociedad sin élites, nunca es así, y usualmente quieren reemplazar la élite existente por una nueva. Si vas a un hospital, quieres que te vea un doctor de élite, o si vas en un avión, que el piloto lo sea. Las élites son buenas si son responsables y si realmente usan su conocimiento y recursos para el beneficio de toda la sociedad. Están mal si se sienten que tienen el derecho de pensar que todo lo que tienen es solo gracias a ellos, y que no le deben nada a nadie. Ellos deben siempre darse cuenta de que aunque seas parte de la élite, llegaste ahí gracias a toda la sociedad. No solo por ti. Nunca ha pasado en la historia que sea «solo por mí». Cuando creciste, alguien invirtió en tu educación, alguien te garantizó seguridad, pagó tus cuentas y tu hospital, es por eso que eres así de rico hoy. Incluso, aunque seas muy inteligente, si fueras un individuo solo en la selva, estarías muerto. Entonces, lo que sea que tienes, necesitas pensar que eres responsable por toda la sociedad.

-Se ha relacionado con los mayores empresarios en Davos. ¿Hay mucha hostilidad contra ellos en el mundo?

-No todos son iguales. Existen muy malas personas, pero también buenas personas, que se ganan su dinero honestamente y están tratando de usar su poder y posición para el beneficio de la humanidad y del planeta. No debiéramos tener frente a todos una misma actitud. Espero que más de ellos entiendan su responsabilidad. Que aunque seas un billonario, no es solo gracias a ti. Llegaste ahí gracias a los esfuerzos de toda la sociedad. Incluso, aunque seas un ingeniero brillante que creó una aplicación increíble y ahora eres millonario, pudiste hacerlo gracias a que había un sistema legal que protegió tus derechos. Y alguien construyó ese sistema legal del que te beneficias. Debe ser responsable por eso. Del mismo modo, alguien creó el sistema político que defiende tu libertad de hacer lo que hiciste. Debes proteger ese sistema político. Y así sucesivamente. Especialmente cuando nos referimos a la tierra y al sistema ecológico, todos dependemos del planeta, del oxígeno, del agua, de las plantas. Si las plantas no estuvieran, todos estaríamos muertos, incluidos todos los líderes de negocios de Davos. Ellos debieran apoyar el sistema ecológico y prevenir su colapso.