WeWork recibe inyección de US$ 6.000 millones del grupo japonés SoftBank

En base a AFP, The new York Times y wework

WeWork, firma especializada en coworking, anunció esta semana una inversión de US$ 6.000 millones del grupo japonés SoftBank: US$ 5.000 millones en forma de capital de crecimiento primario y US$ 1.000 millones en capital secundario que se utilizarán para financiar compras de acciones de inversionistas y empleados.

Esta inyección de capital elevó la valoración de la compañía a unos US$ 47.000 millones. La inversión incluye un compromiso de financiamiento de US$ 4.000 millones, que fuera anunciado previamente por SoftBank, en forma de una nota convertible de US$ 1.000 millones y una garantía de US$ 3.000 millones. WeWork y sus filiales han recaudado más de US$ 10.000 millones en compromisos de SoftBank desde 2017.

«WeWork ha irrumpido en una industria multimillonaria, con una plataforma tecnológica que ofrece una solución completa para las necesidades de espacio. La empresa ya ha experimentado un crecimiento sin precedentes y estamos seguros de que con la visión de Adam (NdR: Neumann, cofundador y gerente general de The We Company) y este capital de crecimiento, la compañía podrá perseguir agresivamente la enorme oportunidad de mercado que tienen por delante», explicó Masayoshi Son, presidente y gerente general de SoftBank Group Corp.

En paralelo, WeWork también anunció el lanzamiento de The We Company con tres líneas de negocios distintas: WeWork, WeLive y WeGrow, que se expandirán sobre los esfuerzos existentes de WeWork en estas áreas.

La misión de WeWork es crear un mundo donde las personas «trabajen para vivir la vida, no solo para ganarse la vida».

En ese sentido, la misión de WeWork es crear un mundo donde las personas «trabajen para vivir la vida, no solo para ganarse la vida»; la de WeLive es construir un mundo donde «nadie se sienta solo», y WeGrow apunta a desarrollar «los superpoderes de todos los humanos».

«A través de la red extendida de WeWork y la comunidad Meetup, The We Company ahora llega a casi 5 millones de personas en todo el mundo y gracias a esta financiación, podrá llegar a varios millones más. Nuestra motivación es saber que podemos lograr objetivos increíbles si todos trabajamos juntos con una intención compartida. Les agradezco a nuestros empleados, miembros y a nuestro increíble socio, SoftBank, por su compromiso con nuestra misión», manifestó Neumann.

SoftBank, un conglomerado japonés de telecomunicaciones liderado por el multimillonario Masayoshi Son, está reforzando su compromiso con WeWork, incluso a medida que la compleja relación entre las dos compañías se encuentra bajo un creciente escrutinio, según publicó The New York Times.

SoftBank ahora tiene múltiples inversiones en WeWork, incluidas posiciones de capital, garantías y empresas conjuntas. Gran parte de su capital en la empresa proviene del SoftBank Vision Fund, que está respaldado principalmente por el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita.

Comunidad en cifras

Según publicó WeWork en su sitio web, este año la compañía superó los 400.000 miembros en 425 sucursales, en 100 ciudades de 27 países. Tal ha sido el crecimiento, que el 30% de las compañías que conforman la lista Global Fortune 500 son miembros de la comunidad WeWork. De hecho, los clientes empresariales (miembros con más de 1.000 empleados) representan más del 30% de la base total de la compañía.

Cerca de un 30%de empresas que integran la lista Fortune 500 son parte de los espacios de trabajo de WeWork

Las pequeñas y medianas empresas también encuentran lugar para prosperar. Según WeWork, el sector experimenta una tasa de crecimiento anual del 18% en comparación con un promedio global del 1,7%.

Mientras, el 46% de los miembros de la empresa le dan crédito a WeWork por darles la libertad y flexibilidad para crecer en nuevos mercados.

En tanto, existe un importante papel de las mujeres como fundadoras, directivas y líderes en las compañías que integran WeWork. Casi el 40% de todos los cargos de alto nivel son ocupados por mujeres.