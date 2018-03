Volkswagen abrió el calendario 2018 con el nuevo Polo y Virtus

Volkswagen, que a nivel local representa la empresa Julio César Lestido, apuesta al desarrollo de plataformas globales de última generación, tecnología de vanguardia y un mayor equipamiento de sus vehículos en el rubro seguridad. Así los nuevos Virtus y Polo llegan desde Brasil con la obtención de cinco estrellas en la reconocida calificación del Latin NCAP, donde se destacan sus airbags frontales y laterales, el cinturón trasero central automático de tres puntos, así como el programa electrónico de estabilización (ESP), junto a frenos con sistema antibloqueo (ABS), sistema electrónico de reparto de frenada (EBD) y control de asistencia para arranque en pendientes, entre otros componentes.



También el Polo y Virtus ofrecen protección para peatones de serie, con lo cual recibió el Latin NCAP Advanced Award.



Tanto el Virtus como el Polo, presentan tres versiones que a su vez cada una se pueden combinar con un motor de 1.6 de 16 válvulas y una potencia de 110 hp asociada a cajas manuales de cinco velocidades y automáticas de seis marchas.



En cuanto a precios, el Polo se comercializa de US$ 19.990 a US$ 27.690, mientras que Virtus se ubica entre US$ 21.990 y US$ 29.290. La garantía en todos los casos es de 3 años o 100.000 kilómetros.



Entre otros lanzamientos programados para los próximos meses, Matías Lagarmilla, Brand Manager de Volkswagen, adelantó la presentación del nuevo Vento, tras su estreno en el Salón Internacional del Automóvil de Detroit.



LIDERAZGO



Para 2018, el desafío de Julio César Lestido pasa por mantener el nivel de participación de mercado del año pasado, aunque no proyecta un crecimiento del total de las ventas de 0 Km. «Cerramos el año 2017 con la colocación de 8.040 unidades con una participación del 14,7% sobre el total del mercado automotor, donde el VW Up tuvo una extraordinaria aceptación entre los uruguayos, inclusive muy superiores a nuestras expectativas», sostuvo Lagarmilla.



La fortaleza de la marca alemana con el desarrollo de una amplia gama de vehículos de vanguardia, la trayectoria de 70 años de respaldo de Julio César Lestido como representante de Volkswagen en Uruguay y la amplia red de concesionarios, son los tres pilares estratégicos que señaló Lagarmilla como responsables de los resultados obtenidos.



«Nosotros esperamos seguir con el liderazgo también en 2018, para lo cual ya hemos iniciado el lanzamiento de nuevos modelos con destacado equipamiento y precios competitivos», sostuvo el Brand Manager de Volkswagen.



También indicó que sobre finales del año pasado «se adelantó la decisión de compra» ante el aumento de la Tasa Consular a partir del pasado 1º enero, que tuvo su impactó en la lista de precios. «Estimamos una evolución del mercado automotor similar al del año pasado o levemente por debajo porque muchas de las compras de este año ya se llevaron a cabo en 2017», finalizó el Brand Manager de Volkswagen.