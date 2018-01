Uruguayos llevaron el padbol a Brasil

En Uruguay este deporte desembarcó bajo el impulso de un grupo emprendedor liderado por Aníbal González Izaguirre. Hay once canchas y más de 20.000 personas ya lo han practicado alguna vez. El emprendimiento promueve el despegue de las canchas como un negocio sustentable. Como es un deporte nuevo y eso conlleva riesgo para los complejos deportivos por la velocidad de creación de la demanda, «en 5 años de mucho trabajo y varias televisaciones hemos probado que seguimos una línea clara de trabajo y quien apueste por el padbol tendrá

siempre un equipo que lo apoyará y generará competencia y eventos deportivos, fundamentales, para la motivación de los jugadores, con lo cual nos hemos ganado credibilidad en el mercado», dijo el director principal de

Padbol Uruguay.



La inversión que requiere cada cancha es de US$ 20.500 más IVA e incluye desde las paredes vidriadas, el piso deportivo hasta la cámara de aire y la iluminación. También se puede arrendar una cancha por $ 22.500 mensuales, que es el valor promedio de costo de una hora y media

por día. «Con el alquiler se puede asociar el que tiene el capital con otro que tiene la locación —en una cancha de pádel entran tres de padbol— y el interés de trabajar en el desarrollo de un deporte que crece en Uruguay y el

mundo», indicó el empresario.



El grupo inversor ahora desembarcó en Brasil, con la reciente inauguración de una cancha en el Clube do Campo de Sorocaba (San Pablo). El ex jugador de futsal Alessandro Rosa Vieira, más conocido como Falcão, es el embajador de un deporte que ya despierta gran interés en Rio de Janeiro, Porto Alegre y Salvador de Bahía.