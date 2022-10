Uruguayos arman las valijas para visitar Colombia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El sector colombiano del turismo ya ha dejado atrás la reactivación tras la pandemia, para ingresar en una fuerte etapa de crecimiento. Estudios sectoriales muestran que Colombia es el octavo país del mundo por nivel de recuperación de reservas a partir de la emisión de tiquetes aéreos durante el verano 2022 frente al verano 2019.



«En el primer semestre de este año hemos recuperado el 90% del total de los visitantes en relación a igual período de 2019, aunque ya superamos el ingreso de divisas para alcanzar unos US$ 3200 millones», afirma Gilberto Salcedo, vicepresidente de ProColombia, una entidad encargada de promover al país cafetero como un destino atractivo, responsable, sostenible y de alta calidad, con experiencias enriquecedoras y únicas para ofrecer.



También los uruguayos se han dejado seducir por los encantos turísticos de Colombia. En el primer semestre del año, Colombia recibió 5764 turistas uruguayos, esto es más de un 560% de incremento respecto al mismo período de 2021. Entre enero y junio, hay una recuperación del 67% respecto al mismo período de 2019, cuando llegaron al país cafetero 8592 uruguayos, destaca Salcedo.



Ciudad Perdida en Santa Marta.

Colombia recibe al viajero con una variada propuesta turística para todos los gustos. Nos da su cordial bienvenida para disfrutar de múltiples atracciones que es posible encontrar en sus distintas regiones.



En los Andes Orientales colombianos, hay valles legendarios y páramos con paisajes naturales de enormes contrastes y donde se encuentran grandes urbes contemporáneas, como la capital Bogotá, que conviven con atemporales pueblos coloniales, mientras que los mitos antiguos y el

folclore conviven dentro de una verdadera sociedad moderna.



Para los amantes de la tranquilidad de la playa, tanto el Caribe como el Pacífico colombiano no se puede cuenta con confortables resorts all inclusive y sus propuestas que conjuga descanso y diversión.



En esta zona no se puede pasar por alto el centro histórico de Cartagena, que es Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. También se puede hacer una escapada a las Islas del Rosario, famosas por sus arrecifes de coral.



La cosmopolita Barranquilla, que es el principal puerto comercial del país, también se destaca en un circuito que se puede complementar con una visita a la Isla de Salamanca, un parque nacional santuario de la flora y la fauna. Y si hablamos de naturaleza, se puede realizar un safari en la selva amazónica.



El Caribe colombiano ofrece múltiples atracciones.

Mientras tanto, en la zona norte de la Sierra Nevada de Santa Marta, hay que hacer un alto en la Ciudad Perdida, un magnífico tesoro arqueológico.

ProColombia a nivel local trabaja en coordinación con Grupo 5M (Jetmar, Bueme’s, Hiperviajes, Guamatur, Turisport, TocToc Viajes), Carrasco Viajes y Seven. «Hay oportunidades para potenciar el turismo entre Colombia y Uruguay, ya que hay una conectividad aérea directa», concluyó el vicepresidente de ProColombia.