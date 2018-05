«El uruguayo es un consumidor premium de relojes»

La Copa Libertadores de América es el campeonato de fútbol más importante del continente y uno de los eventos que más personas congrega. Tras esa pasión que une a millones va la marca de relojería suiza Tag Heuer, desde que decidió transformarse en el cronómetro oficial de la contienda deportiva entre 2018 y 2019.

«Comenzamos con este deporte hace tres años en Europa, con la liga alemana, porque el fútbol es tiempo, precisión. Y faltaba nuestra región, tal vez la que tiene mayor cantidad de aficionados del mundo. Además, estos usuarios representan todo lo que es nuestra marca: apasionados, deportivos, dinámicos e innovadores», resumió Bruno Duchene, director regional de ventas de Tag Heuer para el Caribe y América Latina.

Pero la primera incursión de la marca en el fútbol latinoamericano no habla solo de alinearse con una forma de ser. Las ventas de Tag Heuer (con precios que van de US$ 1.000 a US$ 7.000) crecen en la región por encima del 10% anual, y el continente está dentro de las primeras cinco zonas de la marca en ese ítem.

Según Duchene, el público latinoamericano es «muy especial» y eso se refleja en el tipo de reloj que consume. «Son de espíritu joven, les gusta tener siempre algo nuevo, usarlo todo el día y que siempre esté en tendencia. Por ejemplo, probar materiales diferentes o más livianos, como caucho, pero al mismo tiempo con materiales resistentes, como titanio. Pero incluso, a diferencia de otros públicos, no solo compran en el continente sino que les gusta adquirir relojes en otras partes del mundo cuando viajan», dijo.

Connected Modular. Una versión de este modelo será utilizada por los árbitros de la Libertadores. A Uruguay llegará en 2019.

Así como la elección de asociarse con la contienda deportiva latinoamericana no es casual, tampoco lo es que el primer país donde lo presente sea Uruguay. «El primer equipo que logró la Copa y que hizo el primer gol fue uruguayo (Peñarol). Uruguay es vanguardia en esto y mucho más», opinó.

Al igual que sucede en el fútbol, pese a su tamaño Uruguay se destaca en el negocio de los relojes por la calidad de los usuarios. «Es un cliente premium, viaja mucho, conoce, es exigente y generalmente compra productos de valor por encima de la media. Es más, algunos tienen colecciones».

Complemento smart.

Tan importante es el mercado regional, que la Libertadores será el segundo torneo futbolístico —luego de la liga inglesa— donde los jueces utilizarán el reloj inteligente de Tag Heuer, el Connected Modular, con una app especial. El producto, lanzado hace dos años en acuerdo con Google e Intel, entró con buen pie al mercado. Si bien en la región está en pocos países y en Uruguay recién llegará en 2019, Duchene indicó que desde su lanzamiento, hace dos años, presenta buenos guarismos de venta por encima de los relojes tradicionales.

De todas formas, aclaró que se trata de un producto complementario que no llegó «para sustituir al reloj tradicional», sino que se compra generalmente como un segundo reloj. Es más, algunos clientes usan ambos al mismo tiempo».