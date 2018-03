Uri Levine (Waze) y Jimmy Wales (Wikipedia); dos disruptores, ocho frases

Tecnología

«A mi hijo de 20 años le encanta conducir. Un día le pedí que me llevara al aeropuerto. Me dijo que no podía porque se le rompió el teléfono. Le dije que yo le indicaría el camino y respondió: ‘¿Y cómo voy a regresar?’. Nos desorientamos, pero no hay que perder la lógica».