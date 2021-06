La única empresa de juguetes de plástico de Uruguay que compite con importados y planea exportar 

«Estamos investigando en alternativas al plástico»



El plástico es muy cuestionado y se tiende a usar menos, susituyéndolo por plástico reciclado u alternativas sustentables, ¿cómo reacciona a esto la empresa?

Optamos por productos libres de BPA y de tóxicos y de calidad, que no se rompen y y resisten generaciones. Además, el año pasado lanzamos la campaña «Plastolit recicla», para que los usuarios nos traigan juguetes que no usen y nosotros los arreglamos y los donamos a través de la Asociación de Jugueteros del Uruguay, de la que somos socios fundadores. No usamos plástico reciclado para nuestros productos porque no sabemos su procedencia: pueden venir partes tóxicas y, como trabajamos con niños, no lo podemos usar. Sí reutilizamos nuestros recortes, porque son de plástico virgen para hacer algunos artículos como, por ejemplo, palanganas. De todas formas, estamos investigando para en el futuro comenzar a trabajar con otros materiales alternativos como corcho, cañas de azúcar o plantas que se utilizan para hacer «plástico». Aún falta, porque no está 100% investigado, pero a largo plazo lo tendremos.