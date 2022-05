Under Armour sale a disputar un lugar en el podio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

De la mano de la compañía chilena Forus y apalancada por una inversión inicial de US$ 2 millones, Under Armour lanza una ambiciosa ofensiva con el objetivo de ser una de las tres marcas de indumentaria y calzado deportivo más vendida de Uruguay.



Para la reconocida marca mundial creada en el año 1996 por el entonces deportista Kevin Plan a sus 23 años en Baltimore, Maryland (Estados Unidos), existen nuevos desafíos y muchas expectativas de crecimiento a partir de esta reapertura de esta tienda en Montevideo Shopping.



«Under Armour vuelve a pisar firme en el mercado uruguayo y dice presente nuevamente en Montevideo Shopping, además de tener previsto la inauguración de un local de 120 metros cuadrados en la zona de Plaza Italia Shopping antes de fin de año, así como la apertura de otro punto de venta en Punta Carreta Shopping proyectada para el primer trimestre del próximo año», afirma su Brand Manager en Uruguay, Maximiliano Volterra.



En tanto, en el interior del país la marca ha definido trabajar en alianzas estratégicas con distintas tiendas multimarcas.



Maximiliano Volterra (Brand Manager de Under Armour en Uruguay) y Juan Strauch (gerente general de Forus Uruguay) inauguraron tienda en Montevideo Shopping.

«Este relanzamiento es solo el comienzo de una nueva etapa dentro del territorio porque, junto a la próxima apertura de otros dos locales en Montevideo, también vamos a potenciar el desarrollo de nuestro canal de comercio digital desde la web underarmour.uy, que es una novedad frente a otras marcas deportivas que tienen presencia en Uruguay», afirmó Volterra.



El canal digital de ventas de Under Armour significará el 20% del total de los ingresos anuales proyectados, agregó.



Para los amantes del deporte, tanto profesionales como amateurs, Under Amour llega con una atractiva colección de indumentaria deportiva, calzado y accesorios de alto nivel. En su permanente apuesta a la máxima calidad desde sus mismos inicios, ha construido su prestigio mundial con el desarrollo de una línea de productos que reúnen tecnología de vanguardia sin descuidar la funcionalidad del diseño y que ubica el entrenamiento deportivo en un nivel aún más alto frente a la competencia, destacó Volterra.



El equipo de Forus invierte en grande con este relanzamiento local de una marca que despierta la emoción para todos aquellos que practican algún deporte. El público podrá descubrir una experiencia totalmente innovadora a la hora de visitar las tiendas. Under Armour busca reflejar la pasión por el deporte que muchos de los uruguayos respiran día a día, para que todo aquel que busca una inspiración extra para alcanzar sus metas, encuentre un espacio totalmente dedicado al deporte y a la vida activa de la mano de la mejor tecnología indumentaria.



«Nuestro público objetivo son todos aquellos atletas que buscan, a través de sus prendas y accesorios, alcanzar un plus en su rendimiento y ahí Under Armour hace su diferencia desde la probada calidad, la tecnología de punta y el cuidado hasta el más mínimo detalle en el desarrollo de cada uno de sus productos», afirmó el Brand Manager de la marca en nuestro país.



Es firme propósito de Under Armour estar posicionada entre las tres marcas más vendidas en el mercado local. Y entre sus acciones de marketing, apoyará a deportistas del atletismo y de disciplinas menores.

También tiene previsto colaborar con la inclusión en el deporte con distintas campañas de impacto. A futuro tampoco descarta tener presencia en el básquetbol uruguayo.



Las expectativas son grandes y las ganas de conocer la propuesta en sus locales aún más. «Under Armour promete un gran cambio en la forma de ver el deporte, y esto significa una etapa de cambios de gran impacto», concluyó Volterra.