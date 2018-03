Transportistas plantearon sus problemáticas

Con la presencia del presidente Tabaré Vázquez y el intendente de Montevideo, Daniel Martínez, asumieron las nuevas autoridades de la Cámara del Transporte del Uruguay (CTU), en el marco de un homenaje a Sánchez Padilla por su tan intensa como destacada trayectoria al frente de la institución empresarial.



En tanto, Juan Salgado, presidente de Cutcsa y asesor honorario de Vázquez, es el nuevo titular de la Cámara del Transporte, acompañado en la directiva por Walter Sosa (Anetra), y Oscar Dourado (patronal del taxi).



Tras nombrar a Sánchez Padilla como presidente honorario de la CTU, Salgado al hacer uso de la palabra en el salón de actos del LATU destacó el impacto económico de la inclusión financiera en los costos del transporte, el uso de las tecnologías, las mamparas en los taxis y el estado de deterioro de las rutas nacionales,



«El transporte viene ‘remando’ para ayudar con la bancarización que el Ministerio de Economía y el gobierno están llevando adelante, porque hace 20 años que el transporte colectivo de pasajeros está convencido que (el uso de) la tecnología es el camino, y hace más de diez años que la tenemos funcionando y hoy casi el 70% de las transacciones en los ómnibus se paga con tarjeta (STM)», apuntó Salgado.



Más allá del logro alcanzado, el dirigente empresarial solicitó la colaboración de las autoridades para que «nos den una mano en las gestiones por los costos que tiene la bancarización, que se traslada a lo que paga la gente».



La implementación de la inclusión financiera encierra «costos importantes, que no se deberían recargar al precio del pasaje», agregó Salgado.



A propósito de las nuevas tecnologías aplicadas al transporte, señaló que tanto el gobierno como la Intendencia de Montevideo se mostraron partidarias de regularizar y controlar con justicia y equidad en la competencia. Sin embargo, «si no se hacen los controles necesarios, nada de ese esfuerzo nos va a servir, porque hoy estamos viendo que es muy difícil, con esa legislación aprobada, poder hacer los controles necesarios y queremos igualdad», subrayó Salgado.



La manpara en los taxis fue otro de los temas abordados por el nuevo presidente de la CTU. «La manpara no debe ser obligatoria; que se pueda optar comenzando por el pasajero, quien pueda elegir en qué vehículo viajar; que el empleado del taxi pueda optar en qué vehículo trabajar, con o sin mampara, y que el dueño del taxi, puede elegir un vehículo que esté en condiciones de competir con o sin mampara», sostuvo Salgado, para luego reclamar «una libre elección para todos».



El sector transporte representa el 6,5% del Producto Bruto Interno (PIB) genera 30.800 empleos directos y cuenta con una flota total de 13.000 unidades que anualmente consume 210 millones de litros de gasoil, recorre 400 millones de kilómetros y mueve 390 millones de pasajeros.