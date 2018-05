«El tránsito es nuestro peor enemigo»

Se reconoce apasionado de la atención médica de emergencia móvil porque «requiere desafíos». Reconoce que en estos 35 años de trayectoria de la empresa, la asistencia mutó hacia la baja complejidad y eso modificó la lógica del negocio. Entiende que la salud hoy no podría existir sin el servicio de las emergencias móviles y que el tránsito es su «problema más grave» para brindar un mejor servicio. También ve en la tecnología una aliada para mejorar la propuesta de valor. Está casado y su hobbie es leer.

¿Cómo se vinculó a Semm?

Llegué hace 23 años. Yo trabajaba en otra empresa del sector, en la parte de emergencia. Siempre me gustó el paciente dinámico, grave, porque es un desafío y me gustan los desafíos en la medicina. Antes trabajé en emergencias centralizadas a nivel mutual, en CTI, pero la ambulancia es mi gran pasión, me gusta la calle. Hace cuatro años estoy en la dirección técnica.

Semm se creó en 1983 como una emergencia de urgencias, ¿cómo ha cambiado su naturaleza en estos años?

El cambio se ha dado fundamentalmente en el tipo de asistencia que brindamos. Con los años la empresa reconoció que la necesidad de la emergencia estaba instaurada para la emergencia prehospitalaria total y no solo para urgencias como fue concebida al inicio. También sumamos los traslados especializados a corta y larga distancia. Pero lo que veo que cambió más en los últimos 35 años fue el tipo de patología que requiere de nuestros servicios: hoy un 85% de los llamados hoy son de baja complejidad (clave 4).

¿Cómo modificó eso la lógica de negocio?

Nuestra empresa siempre se caracterizó por brindar emergencia y crecer en base a ambulancias. Hoy tenemos una infraestructura importante en ambulancias (unas 35), pero muy baja en autos (20) y es ahí donde hay que apostar, porque esos llamados de baja complejidad se deben atender con estos vehículos.

¿Cuántos llamados procesan y cómo cambia la demanda durante el año?

Hacemos unos 400.000 llamados por año, un 66% corresponde a adultos y el resto niños. Enero es un momento de baja, registramos unos 1.000 por día que suben en el período invernal a 1.300 o 1.400. Saber esto nos permite ajustar la empresa, en la estructura, incluso en el mismo mes si es necesario. Por ejemplo, cuando hacemos el servicio del 911 (por convenio con el Ministerio del Interior) sumamos cinco ambulancias. Además, el servicio de orientación telefónica recibe otras 80.000 llamadas al año, unas 7.000 por mes. De éstas, un 85% resuelve el caso con ese llamado. También tenemos asistencia en policlínicos, un área que crece en demanda un 5% por año, ya llegaron a las 7.000 consultas al mes. La gente se arrima más a esos espacios porque el servicio se brinda las 24 horas y la asistencia es casi inmediata. Es algo a estimular.

¿Cuántos de los 400.000 llamados se podrían resolver con orientación telefónica?

Si bien no lo tenemos estudiado, creemos que un porcentaje no despreciable se podría solucionar con orientación, pero el usuario requiere de la presencia, porque lo tranquiliza.

¿Qué zonas concentran más llamados?

Es igual a donde se concentra la población. La mayor corresponde a la nuestra sede Central (Bulevar Artigas y 21 de Setiembre), adonde llegan los llamados del Centro y Pocitos. En la periferia tenemos menor cantidad de llamados, pero con una mayor distancia a recorrer, por lo cual compensamos el trabajo con desplazamiento.

¿Han visto afectado el tiempo de llegada de los móviles?

Autodiagnóstico. "El problema es que la gente no sabe cómo y dónde buscar, y para ellos en Google tiene la misma importancia un artículo no médico a una investigación".

Hay temas externos a Semm que a veces nos complican los tiempos necesarios para arribar a un llamado. Por ejemplo, el tránsito es el peor enemigo que tenemos. El parque automotor creció, las calles son las mismas desde hace años y no pueden ser ensanchadas. Para lograr una asistencia inmediata es muy complicado llegar a algunos lugares. Por ejemplo, si queremos entrar a la Ciudad Vieja, vamos rápido por la rambla, pero para ingresar es muy complejo y cuesta mucho estacionar. Otro problema es que la gente le ha perdido un poco el respeto a la sirena.

¿Qué proponen?

Que haya áreas para desplazamiento de ambulancias sería una buena solución. Y no hablamos solo de ambulancias, puedenser utilizadas por bomberos y por la policía. En otras partes del mundo existen.

¿Cuántos afiliados poseen?

Tenemos unos 240.000 afiliados. Estamos estables, pero pasamos por una etapa de descenso porque estamos en una situación de maduración del mercado. La competencia es muy fuerte y dificulta crecer en número de socios. También afecta la situación económica. Ahora estamos en planes de recuperación. Los socios particulares y por convenios representan un 50% del padrón. El otro 50% corresponde a las empresas que surgieron del grupo, como MP (Medicina Personalizada), Medicina Laboral, la Fundación Médica Mauricio Gajer, Sanatorio Mautone, Laboratorio de Análisis Clínicos LAC y Cosem. Entonces, si bien hemos perdido socios directos, otros llegan a través de los emprendimientos y dan estabilidad al negocio. Además, contamos con 2.000 áreas protegidas.

Con la evolución de los servicios creció la infraestructura...

Tenemos ocho bases de salida. Seis en Montevideo (en Prado, Libertad, Montevideo Shopping, Central, Dulcinea y Carrasco) y dos en Canelones (Ciudad de la Costa sobre avenida Giannattasio y Ruta 101 cerca del aeropuerto). Y tenemos convenios para una asistencia recíproca con las emergencias del Interior. En total somos unas 1.000 personas, de las que 330 son médicos con asistencia directa. De todas formas, un 85% del total están vinculados de alguna forma al proceso asistencial, desde recepcionista en policlínica, enfermeras, cabinas telefónicas con radio operadores, choferes especializados, entre otros.

También ofrecen más servicios, ¿cuánto pesa cada uno en el negocio?

Tenemos asistencia en viaje, seguro odontológico y servicio de acompañante mediante un convenio. De estos, el que más crece es el servicio de viaje pero de todas formas, el principal negocio sigue siendo la emergencia médica.

En septiembre pasado presentaron un informe que indica que una de cada cuatro consultas de los uruguayos se hace a través de emergencias, ¿se sienten una competencia de las mutualistas?

En realidad, por la cantidad de asistencia somos una fuente de salida para dar respiro al sistema mutual y a ASSE (la Administración de los Servicios de Salud del Estado). Si todas las consultas que vemos se volcaran al sistema sería un problema para el Ministerio de Salud. Tenemos nuestro nicho y entramos a solucionar un problema, no entramos a competir con una emergencia hospitalaria, sino que satisfacemos una necesidad del usuario ya instaurada y difícil que se pierda. Para nosotros es una oportunidad de crecimiento, estamos instaurados en el sistema de salud y no imagino cómo sería sin la asistencia móvil, por lo menos a nivel departamental.

Muchas personas chequean y buscan sus síntomas en Internet, ¿les supone una dificultad para su actividad?

El acceso a la información lo tenemos que aceptar. El gran problema es que la gente no sabe cómo y dónde buscar, y para ellos en Google tiene la misma importancia un artículo no médico a una investigación. Lo que hacemos es discutir esa información y aconsejar de la mejor manera.

¿Y cómo aprovechan ustedes los avances tecnológicos?

Desde mediados del año pasado estamos avanzando en la historia electrónica, haciéndola a medida de la emergencia prehospitalaria. Ya está funcionando en Cosem y MP a pleno. Y en Semm la manejamos en las policlínicas y en los autos que hacen los llamados de baja complejidad mediante tablets. Ya tenemos 12 médicos que trabajan con esto y, por ejemplo, de camino al hogar del usuario pueden acceder a la historia médica para ver los antecedentes. Además, el año pasado incorporamos una herramienta de business intelligence que analiza datos y sirve para la toma de decisiones. Hace proyecciones y podemos prever si habrá un pico de llamados por alguna epidemia, revela dónde está la concentración de llamados, dónde hay que reforzar. También nos da información para atención médica; estamos hablando de tiempo de respuesta, de asignación de diferentes claves, del tiempo de demoras. Hay más información que se puede utilizar, nosotros recién estamos cargando una parte y las posibilidades son infinitas, se puede desmenuzar hasta la actividad del médico, cuánto demora en salir, por qué demoró en llegar...

¿Ven los nuevos modelos de atención a distancia con video como una amenaza o una oportunidad?

La telemedicina crece enormemente, pero aún hay algunas complicaciones. Complementa lo que podemos dar y ahí debemos avanzar.

Personal y tránsito; temas que aquejan a la empresa

¿Existe competencia por personal médico?, ¿cómo afecta eso a la empresa?

Estamos viviendo una carencia de profesionales, tanto a nivel médico como de enfermería. Si bien hay una población joven que entra al mercado, no tiene la experiencia a la que estamos acostumbrados. Hoy el médico que está muy formado prefiere trabajar en un centro cerrado y no en una emergencia móvil, porque conlleva riesgos estar en la calle, ya sea por la inseguridad como por las inclemencias del clima. Acá no hay alerta meteorológica. Y eso se vive en el sector.

Mencionó el problema del tránsito, ¿afectó el tiempo de respuesta de Semm?

El tiempo de los clave 1 está regulado por la normativa y no puede exceder los 15 minutos en el lugar. Ese es un llamado que se toma rápidamente y sale rápido. El clave 2 es 30 minutos aproximadamente y en ambos cumplimos. En los otros dos hemos visto un crecimiento del tiempo de llegada, sobre todo en zonas de alta densidad vehicular como Centro, Pocitos y Tres Cruces.