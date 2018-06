El "top 5" de empresas más innovadoras, según Forbes

Amazon

Con una capitalización bursátil de unos US$ 790.000 millones, la compañía fundada por Jeff Bezos casi no necesita introducción. Convertida en el mayor retailer electrónico del mundo, también tiene una fuerte presencia en el negocio de la nube a través de su filial Amazon Web Services, que ya opera en Chile. La empresa tiene 341.400 empleados y sus ventas anuales ascienden a cerca de US$ 135.990 millones.