Tips para vender más allá de vender

Vender un producto no es solo lograr que el cliente lo compre. No mentir, manejar argumentos racionales o emocionales, conocer el producto y las necesidades del cliente son claves no solo para cerrar la venta sino para generar reputación, fidelización y, así, más ventas a futuro.

Los conceptos resonaron en Academia Sellers, una actividad organizada por Claro Empresas en Sinergia Design el viernes pasado.

Para el cofundador de Sinergia Mateo Vilar de Valle el imperativo más que desarrollarse como vendedor es hacerlo como persona. «Hay que conocerse; si no te posicionás desde un lugar que otros no ven y perdés. Para vender hay creer en lo que hacés, eso los inversores lo perciben. No sirven los que tratan de sacar una ventaja, que repiten un speech vacío», opinó. A su momento, Pablo Balseiro, experto en neuroventas, dio el toque más «científico» y dijo que si una venta maneja argumentos «racionales» puede tener éxito, pero si le suma los «emocionales» el éxito «es casi seguro». También diferenció si se trata de hombre o mujer el cliente. «En los shopping compran más mujeres, pero en las casas de electrónicas, los hombres», ejemplificó.

«Reputación, argumentos y actitud» son fundamentales para una venta, según el publicista Pipe Stein. «La línea argumentativa debe ser real, no hay que mentir cuando uno vende. Hay que decir por qué es bueno para el cliente, porque estamos frente a un ‘nuevo cliente’ que entendió que tiene derecho a opinar», reflexionó.

Según el director de Notable Publicidad resulta primordial detectar lo que el cliente necesita porque «cualquiera vende lo que el cliente quiere, pero pocos venden lo que (éste) no sabía que precisaba», opinó. Es que, para Stein, generar valor en el otro construye reputación y eso, en definitiva, asegura que «vuelva a comprar», resumió.