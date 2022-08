De terapia psicológica a beneficios en fertilidad; empresas en Uruguay reinventan incentivos para empleados

Este artículo es exclusivo para nuestros suscriptores

Tuvimos que reinventar nuestros beneficios: vimos que el futbolito, el ping pong y la fruta en la oficina ya no eran un plus», sostuvo Belén García, Talent & Culture Business Partner de Globant. Las oficinas de la empresa tecnológica argentina, ubicadas en la torre Free Zone del World Trade Center, tienen sillones para descansar, fruta, café y hasta un bowling. Pero eso no es suficiente.

Los trabajadores -sobre todo los del área de tecnología- dan esas prestaciones por sentado. Y si no las tienen, no es tan importante. Según el reporte Global Talent Trends 2022 de LinkedIn, el 63% de quienes buscan empleo señalan el balance entre «vida y trabajo» como su máxima prioridad, seguido por los beneficios que pueda ofrecerle la empresa.

Esta tendencia se terminó de consolidar tras la pandemia y los departamentos de Recursos Humanos de las empresas se tuvieron que enfrentar al desafío de replantearse cómo captar y retener talento en 2022.

«La pandemia dejó secuelas, hubo separaciones, ataques de pánico, crisis de ansiedad y para apoyar al glober pusimos un psicólogo on site. No es la idea que hagan ahí su tratamiento, sino más bien que tengan con quién hablar si se sienten mal algún día o tienen un problema», contó García.

Globant, además, ofrece un seguro de salud privado para los colaboradores y sus familias que incluye servicios como psicólogo, psiquiatra y nutricionista. Por último, cuentan con una línea de apoyo 24/7 a la que pueden llamar «por cualquier consulta en temas psicológicos, legales o financieros».

Este beneficio no es exclusivo del rubro tecnología: Syngenta, una multinacional de productos agrícolas, tiene un «programa global de asistencia que proporciona a los empleados y sus familiares apoyo telefónico y personal en temas psicológicos y/o de otra naturaleza. Este servicio lo ofrecen profesionales externos de forma absolutamente confidencial y totalmente gratuito para los empleados», aseguró Verena García, responsable del área de Recursos Humanos para América Latina de la compañía.

L’Oréal, por su parte, también tiene un beneficio de salud mental tercerizado.

Todas las empresas aseguran que lo que habla el empleado en las sesiones de terapia que apoya la empresa es privado y confidencial.

En las principales empresas de Silicon Valley los beneficios vinculados a la fertilidad, como la preservación de óvulos, son un estándar, mientras que en Uruguay aún son una rareza.

En 2018, Mercado Libre se convirtió en la primera empresa de Latinoamérica en ofrecer un subsidio de hasta el 70% del tratamiento de la preservación de óvulos para «aquellas mujeres que elijan o necesiten extender su ciclo fértil».

Por otro lado, tanto Globant como L’Oréal apoyan a sus empleadas que desean iniciar un tratamiento de fertilidad asistida. En el caso de la marca de cosméticos lo hacen mediante una «caja de auxilio», a la que ambas partes aportan.

«Uno va y lo plantea a la caja de auxilio, que tiene su administración propia, y se te proporciona los proveedores. Luego uno va, cotiza, y tiene que pagar cierto importe para poder hacerse el tratamiento. Por un tema de viabilidad de la caja no son beneficios totales», profundizó Virginia Garda, directora de Recursos Humanos de L’Oréal Uruguay.

«Cómo conecta una persona con su mente, cuerpo y espíritu, influye en el potencial que tiene de conectar con la tecnología. Nos parece súper importante que el glober esté bien», apuntó García. Por eso, después de la pandemia Globant decidió empezar a costear los gimnasios de los empleados, ya sea a través de la plataforma TuPase o reembolsando el importe de la cuota. Además, tienen masajistas que van a la oficina periódicamente. Este es un beneficio muy solicitado y los cupos suelen llenarse con rapidez.

Synegnta también enfatiza en la importancia de la actividad física «para la salud integral». «Ofrecemos el beneficio de gimnasio. A su vez, en nuestras instalaciones los colaboradores pueden disfrutar de pausas activas (sesiones cortas de masajes y gimnasia)», afirmaron desde Recursos Humanos.

El salario puede ser más alto o más bajo, los beneficios más o menos interesantes pero, en definitiva, todos los expertos concluyen en que si no hay un sistema de estímulos, buen ambiente laboral y un liderazgo sólido, es muy difícil retener el talento.

«Hoy si no tenemos las condiciones de trabajo que queremos, nada nos ata. Esos requisitos tienen que ver con sentirse reconocido, tener espacio para crecer y, además, contar con beneficios. Pero principalmente que sienta que mi trabajo tiene un propósito», concluyó Garda.

La contracara de los beneficios

«El maní con chocolate no motiva a nadie»

Juan Pablo Saibene, CEO de la tecnológica Qualabs y presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios Uruguay (AJE), no comparte el hacer énfasis en los beneficios, sino que para él lo más importante es la cultura de la empresa, que haya un propósito compartido y que los empleados puedan alcanzar la plenitud.



«Darles comida gratis es tratarlos como gallinas, son humanos y hay que tratarlos como tales. Nunca nadie va a estar del todo feliz, en definitiva hay que dejarlos elegir», afirmó el empresario.



Saibene cree que al ofrecer un salario justo, los colaboradores pueden acceder a pagarse el servicio de su elección, ya sea un gimnasio o un terapeuta. «Todo lo que buscamos en materia de beneficios es motivar. El maní con chocolate no motiva a nadie», agregó.



En Qualabs cuentan con psicólogos y coaches para apoyar a cada equipo de trabajo, no para que el colaborador haga su terapia sino para que los ayuden en sus «puntos ciegos».