Tecnomadera inauguró su nuevo Showroom

La intervención espacial, alineada con nuevas tendencias en retail, ha resultado en ambientes más integrados y una amplitud visual que permite apreciar la variedad de productos, brindando la posibilidad de probarlos en un contexto de materiales y piezas complementarias que resuelven todos los aspectos de una oficina moderna desde home office a grandes proyectos, llave en mano.



De esa forma pueden probarse las prestaciones de sillas de alta tecnología incorporada para salas de reuniones, apreciar muebles de diseño clásico de autor, o más informales para ambientes más descontracturados, elegir alfombras o pisos vinílicos, o evaluar las características acústicas de cerramientos vidriados en un espacio moderno, cerca de todo y respaldado por un know how y experiencia cultivados en infinidad de proyectos de relevancia de empresas públicas o privadas en nuestro país.



El cambio es un upgrade necesario que busca mantener la vanguardia en el suministro de equipamiento para grandes proyectos así como atender necesidades de particulares o profesionales que buscan soluciones y atención personalizada. Es así que han puesto énfasis en un acercamiento a estudios de arquitectura y diseñadores, invitándolos a descubrir nuevas líneas y posibilidades, en compañía de vendedores especializados. La ventaja de contar con productos en stock para una entrega rápida y una amplia gama de opciones a importar por pedido dan la posibilidad de equipar ambientes de trabajo completos, confortables y diferenciados.



Sin embargo, no se trata solamente de una mejora formal o de gestión: la actualización trae consigo nuevas marcas en representación. Tecnomadera ha cimentado su prestigio con una trayectoria basada en la calidad y selección de sus productos. Comenzó a operar en el mercado en los años 60 como fabricante de aberturas y ha evolucionado hacia el equipamiento integral de espacios de trabajo.



La arquitecta Andrea Costabel, directora ejecutiva de la empresa ha gerenciado este proceso de renovación con el espíritu de ofrecer las mejores condiciones como showroom de vanguardia a los profesionales y clientes con quienes trabajan, sumado a una atención técnica a la altura de las líneas que comercializan, y una calidad de productos que se amortiza sola, por el largo plazo de vida útil, cualidad no menor en un universo donde abundan las copias o piezas de poco valor inicial y corta duración.