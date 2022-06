Teatrix, una cartelera on demand con más de 250 obras de teatro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La hija del reconocido zar de la televisión, Alejandro Romay, lanzó en 2015 una plataforma digital para ver obras de teatro on demand. Mirta Romay revolucionó el mundo del espectáculo con Teatrix, el Netflix argentino teatral que ya tiene presencia en cinco país incluido Uruguay.



Mirta desde el año 1998 se dedica a generar contenido para televisión. Su vocación emprendedora la ha llevado a asumir los desafíos tecnológicos ante el avance de Internet. Primero desarolló iniciativas de producción audiovisual asociadas a los temas educativos para luego ya ingresar directamente en la etapa vinculada a las manifestaciones artísticas. Es que las nuevas tecnologías dan la posibilidad de ver el contenido que uno quiera, cuando quieras y con quien quiera.



«En todos estos años fui testigo de los grandes cambios que se dieron en los medios y, cuando me di cuenta que estaba difícil seguir apostando a la pantalla chica, decidí abrirme sola y crear una plataforma digital que, en definitiva, se vincula directamente con tu público de interés», comentó la empresaria



Así comenzó con la transmisión online y a demanda de ocho obras de teatro argentinas. Actualmente, Teatrix cuenta con un catálogo de 300 títulos teatrales tanto de Argentina como del exterior, y cobra un abono mensual de US$ 7.



La pandemia significó para Teatrix un explosivo aumento del negocio. «Las suscripciones se multiplicaron por cinco y por diez el tráfico con unas 170.000 visitas todos los meses», apuntó Mirta, quien destacó el fuerte crecimiento registrado en Uruguay. En ese sentido, los socios de Club El País tienen beneficios exclusivos, ya que tienen la posibilidad de acceder a un descuento del 50% en la suscripción en el plan semestral tras un convenio celebrado con la plataforma de obras de teatro.



En su apuesta a la calidad y en la búsquedad de la excelencia, Teatrix tiene un acuerdo con Broadway HD de Estados Unidos, con el objetivo de recibir las filmaciones de grandes obras como Romeo y Julieta con Orlando Bloom o Cyrano De Bergerac con Kevin Kline. De España también ha logrado captar importantes obras para sumar a una grilla con múltiples propuestas artísticas de destaque.



Mientras tanto, a nivel local, hay trabajos de stand up del comediante uruguayo Maxi de la Cruz, así como la obra «Influencers», con la participación estelar de Leo Maslíah y Daniel Hendler.



En tanto, en estos días ha celebrado un acuerdo por el teatro El Galpón para contar en el catálogo con la serie de ficción «Temporario».



«Trabajamos con un modelo de negocios de sociedades. Sería imposible comprar los derechos porque el teatro es y será un nicho chico. De hecho, jamás vamos a ser una plataforma masiva como Netflix. Nos vemos como una boutique para gente a la que le gusta el teatro», comentó la empresaria.



El catálogo también muestra un cuidado equilibrio entre aspectos artísticos y comerciales. «Para conformar el catálogo, buscamos obras premiadas, el tiempo en cartel, además de valorar a los actores y directores», expresó Romay.



POTENCIAR



Si bien muchos piensan que tener las obras online puede ir en contra del trabajo de los artistas y productores, la creadora de Teatrix asegura que su público no suele comprar tickets. «La mayoría son personas del interior, adultos mayores que no salen, estudiantes de teatro, productores y los mismos actores», aclara la entrevistada. Otras de las grandes ventajas que ofrece Teatrix es que le da una segunda vida a todos esos títulos que bajan de cartelera y, de esta manera, pueden mantenerse vigentes y recaudando dinero. Actualmente Teatrix tiene operaciones en Argentina, Chile, Colombia, México y Uruguay, en un proceso de expansión.



«El teatro ahora me gusta más que antes, pero es una disciplina que siempre transité al lado de papá. Él era de hacernos partícipes de los ensayos, los procesos de creación, los debates y las internas de las obras de producía», concluyó Romay.