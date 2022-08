Talentos uruguayos conquistan a gigantes globales como Netflix, Facebook, Amazon y Disney

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"El hombre gris" es la última superproducción de Netflix en la que dos espías -interpretados por Ryan Gosling y Chris Evans- se persiguen como el gato al ratón alrededor del mundo. Para el lanzamiento de la película, la plataforma de streaming invitó a los fans a vivir una experiencia en el metaverso donde pueden cumplir una misión al igual que el protagonista (Gosling); la recompensa si la completan son diversos wearables virtuales que lucen los actores en pantalla. Esta acción promocional a cargo de The Electric Factory, es un ejemplo del trabajo que empresas uruguayas realizan para gigantes como Netflix, Disney o Amazon, entre otros.

Ryan Gosling en "El hombre gris". Foto: Netflix

«Nuestro hilo conductor en todos los proyectos que hacemos siempre es la combinación de creatividad, innovación y tecnología», subrayó Camila Romero, business director de The Electric Factory. Con esa característica, la compañía ha conquistado clientes entre los que destacan Netflix, Facebook, HBO y Snapchat para el mercado de EE.UU., de donde proviene el 85% de su facturación.

Desarrollar experiencias inmersivas (metaverso, realidad virtual y aumentada) como con la película de Netflix, es uno de los servicios que ofrece The Electric Factory. El menú abarca otros tres verticales: interactive (experiencias interactivas); studios (rodajes) y productos (desarrollo de software).

En el caso de la productora audiovisual Cimarrón Cine, se ha dado una evolución de la mano de proyectos para plataformas como Amazon Prime, Netflix o HBO, entre otros actores de la industria. Al comienzo de su trayectoria, hace tres años, la compañía apoyaba a las grandes producciones en tareas de logística; hoy se para como una «gran usina creativa», apuntó Diego Robino, director de Cimarrón Cine. «Antes (las plataformas) venían a filmar y les armábamos toda la producción y ellos traían las ‘cabezas’ de equipo. De a poco, hemos puesto esos roles aportando más valor artístico al servicio que damos», relató. El «gran salto» para la productora se dio al pasar a «venderles historias y hacer un end to end, desde la creación y el desarrollo de guiones, a la producción, posproducción y el delivery».

Rodaje en Uruguay de la película "La sociedad de la nieve". Foto: Netflix

La combinación de dos factores contribuyó a que las puertas de estas grandes empresas se abrieran. La necesidad de producir de la industria ante la creciente demanda de contenidos y el buen nombre que ganó Uruguay como hub audiovisual jugaron a favor. «Esto es una escalera en la que subís escaloncito a escaloncito», graficó Robino. «La industria, más allá de que es enorme, está muy conectada y se sabe quién tiene las capacidades y quién hizo un buen trabajo», explicó.

El resultado de este proceso se refleja en números; los proyectos con los grandes estudios y plataformas aportan el 90% de los ingresos de Cimarrón.

Ser parte del proceso de desarrollo e implementación de Disney+ en Latinoamérica y Europa es uno de los más recientes y desafiantes proyectos en los que la tecnológica uruguaya Moove It se embarcó para su cliente Disney.

La compañía realiza «desarrollos a medida en varias tecnologías» para empresas que enfrentan un desafío de negocio o tienen un nuevo proyecto entre manos.

«Lo que hacemos es componer equipos de desarrolladores, diseñadores, personas de datos y demás, para llevarlos al objetivo», comentó Gabriel Fagúndez, COO de Moove It. Para cumplir esa tarea, estas «células» de la empresa se acoplan a la estructura interna y grupos de trabajo de los clientes.

El que estas empresas miren hacia afuera para reducir costos es un aspecto que posiciona a Uruguay, comentó Fagúndez.

Disney+. Foto: AFP

Hulu, una plataforma de streaming que es propiedad de Disney, también confía en los servicios de Moove It. La forma en que llegó este cliente no es atípica en la industria tecnológica. Fagúndez recordó que hace algunos años trabajaban para una empresa de Phoenix cuyo jefe de tecnología fue contratado por Hulu para un alto cargo. Cuando el ejecutivo asumió su nuevo rol recomendó a Moove It a sus jefes.

Una historia similar contó Felipe Pelzel, managing director de Wild Fi, respecto a cómo su empresa pasó a vender servicios de creatividad e innovación a la cadena AMC desde hace tres años. La firma uruguaya ha ideado múltiples acciones para la serie The Walking Dead. Próximamente repetirán para el estreno de Entrevista con el vampiro, drama basado en el novela de Ann Rice.

Según Pelzel, los gigantes no siempre conocen a Uruguay, pero valoran empresas que tienen clientes de renombre y que pueden mostrar su experiencia en proyectos importantes. «‘Dime con quién trabajaste y te diré quien eres’ es un poco el criterio que aplican», aseguró.

A largo plazo

El boca a boca es un atajo para captar a grandes clientes. Pero lo más importante es la calidad del servicio que se brinda.

Sobre ese punto, Pelzel mencionó que este tipo de compañías espera de sus proveedores una propuesta de valor acorde a lo que buscan y que tengan «espalda para producir en gran magnitud». Wild Fi tuvo que crear más de 1.000 piezas sobre The Walking Dead dirigidas a 14 países y en siete idiomas.

La experiencia a lo largo del proceso de trabajo también debe estar a la altura. La colaboración, transparencia, comunicación fluida, flexibilidad y el pragmatismo, aportan en esa dirección, enumeró Romero.

Las plataformas exigen, según Robino, un sistema de trabajo sin sobresaltos. Eso implica cubrir temas legales, de derechos, de negocio, tener buena capacidad de delivery. En resumen, «hay dar certezas además de filmar bien para que se sientan cómodos».

Jacinto Montú, fundador de Unicorn Games, cree que además de la calidad y el profesionalismo, para un proveedor en este nivel es importante entender «cómo es la cultura y los procesos del cliente para poder interactuar con alguien tan grande». Su empresa trabaja para Disney y ha desarrollado para la multinacional soluciones tecnológicas que «conectan» juguetes a través de Internet. Uno de sus trabajos más destacados fue una campaña de activaciones para Frozen 2.

Sobre esas bases es posible construir una relación de largo plazo, coincidieron los consultados. El vínculo es como un buen matrimonio, comparó Montú: los socios «tienen que entenderse, saber enfrentar problemas juntos, conocer bien quién es el otro, lo que necesita y acompañarlo».