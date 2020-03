Ta-Ta sigue su expansión con el impulso de los precios bajos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

«El año pasado crecimos el doble que nuestra competencia y en materia de precios estamos muy por debajo respecto a nuestra competencia, mientras que el 2020 se presenta como una revolución en nuestro proceso de transformaciones porque lo mejor está por venir», aseguró el CEO de Grupo Ta-Ta, Christopher Jones,



Ta-Ta es una empresa de origen familiar, que se caracteriza por sus precios, su capacidad de logística y distribución, su presencia en los 19 departamentos con tres temperaturas y su liderazgo comercial con más de 87 locales. «Desde 1956 nuestra política de precios es la de precios bajos siempre y nace a partir de nuestro propósito, que es bajar el costo de vida del Uruguay. Esto significa que el ticket de compra siempre va a ser sensiblemente más bajo que el de otros supermercados», destacó Jones.



PRODUCTIVIDAD

​

Para alcanzar la meta trazada, Ta-Ta pone énfasis en la productividad, para trasladar mayores eficiencias y menores costos operativos a precios competitivos.



«Somos fieles creyentes que existe un loop (lazo) virtuoso de productividad: operamos con menos costos, vendemos por menos, lo que nos permite vender más y comprar por volumen a menores precios», dijo Jones para luego hacer hincapié en la relación ganar-ganar que existe con los proveedores.



En tanto, la marca propia de Ta-Ta en los últimos dos años triplicó su participación en las ventas y tiene espacio para seguir creciendo en sus góndolas. Actualmente, la marca propia tiene 250 artículos de 58 categorías, aunque próximamente se sumarán otros 50 productos.



«El objetivo es duplicar la presencia de productos de marca propia en los próximos dos años», adelantó el CEO del Grupo Ta-Ta.



COMUNIDAD MAS



En el encuentro anual de proveedores realizado en el Salón de Eventos del LATU bajo una ambientación innovadora, inclusive con el reconocimiento facial de los asistentes, la cadena de supermercados exhibió sus avances tecnológicos.



Desde su fundación, Ta-Ta ha transformado la forma de vender productos en las grandes superficies. Hoy, las cajas automáticas de autoservicio ya representan el 45% de su facturación. La gestión de sus locales, en tanto, no ha dejado de incorporar tecnología. Recientemente, Ta-Ta ha obtenido un premio por parte de Microstrategy por desarrollar la aplicación más innovadora del World 2020. Se trata de una herramienta de gestión para los iPads de sus gerentes de local.



Con foco en los clientes, la tarjeta Plus se ha transformado en una comunidad, de la mano del desarrollo de una aplicación, que en la última semana se ubicó entre las cinco app más descargadas. «Desde la app se accede a las promociones, lista de beneficios y hasta el traslado de los puntos a favor de otro socio Plus», explicó Agustín Lambert, gerente de Marketing, quien destacó distintas campañas exitosas como los «Bombazos» de Ta-Ta. La capacitación del personal también ocupa un lugar relevante en el Grupo Ta-Ta, que cuenta con más de 5700 empleados entre Ta-Ta, Multiahorro Hogar, Bas, Plus, San Roque, Frontoy y WoOW.



Sólo en el desarrollo de talento se destinaron más de 29.000 horas de capacitación el año pasado, indicó Enrique Herrera, gerente de Gestión Humana y Relaciones Institucionales. En cuanto al personal, el 70% son mujeres y un alto porcentaje de mujeres jefas de hogar (65%).



El grupo cuenta con una promoción interna del 95%. «El crecimiento y desarrollo de los colaboradores es un punto clave en nuestra propuesta de valor y que nos hace ser tan firmes como marca empleadora», destacó Herrera. Grupo Ta-Ta ha decidido «ser el mejor lugar para comprar, trabajar y para invertir. Este marco es lo que nos mantiene balanceados cuidando a nuestros clientes, nuestra gente, la comunidad donde operamos y nuestros accionistas», finalizó Jones.