Streaming de música superó venta de discos y descargas pagas

En menos de dos décadas, los cambios tecnológicos en la industria de la música han obligado a este negocio a reinventarse. Desde fines de los noventa, CDs, archivos MP3, descargas digitales y ahora el streaming han revolucionado por completo este mercado, que en ese mismo período también ha visto caer y resurgir sus ingresos.

Según los datos del IFPI’s Global Music Report 2018, el pasado 2017 esta industria logró ingresos por más de US$ 17.300 millones, es decir, un 8,1% más que lo logrado un año antes.

Este crecimiento tiene un claro responsable, que es nada menos que los millones de personas que cada mes pagan por estar suscritos a servicios de música online como Spotify, Apple Music, Tidal o Tencent, los que ya sumarían más de 176 millones a nivel global, de acuerdo a las cifras actualizadas hasta diciembre pasado.

Pese al nuevo impulso digital, el sector no ha logrado regresar a los resultados de comienzos de siglo, cuando movía unos US$ 23.000 millones anuales.

De esta manera, en 2017, y por primera vez en la historia, lo recaudado gracias a los pagos por estos servicios es la fuente de ingresos más importante de la industria musical, representando un 38,4% del total, equivalente a unos ?US$ 6.600 millones. Así se imponen a los US$ 5.200 millones aportados por las ventas físicas (30%) y los US$ 2.800 correspondientes a las descargas digitales de discos y canciones (16%).

Y aunque hay quienes se resisten hacia el modelo de negocios del streaming, acusando a sus responsables de no pagar los derechos de autor por la reproducción de sus canciones, lo cierto es que el avance de estas nuevas plataformas ha permitido revitalizar esta industria, que registró bajas sostenidas durante 14 años, hasta 2014, fecha que justamente coincide con el despegue de plataformas como Spotify y Apple Music.

