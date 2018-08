Startup da acceso a 2.000 gimnasios pagando un abono

Spinning en Boedo, crossfit en Microcentro y pilates en Recoleta, todo con un mismo abono. Tres emprendedores cordobeses (Ezequiel Bucai, Gonzalo Conde y Alejandro Silvestre) crearon en 2014 Clicky Reservas, una plataforma que le permitía a sus usuarios reservar canchas de fútbol, paddle y tenis, pero pronto la idea evolucionó para convertirse en un servicio por suscripción a distintas clases en una red de más de 2.000 gimnasios y centros deportivos de todo el país.

El cambio fue posible por un proceso de aceleración donde participó la cordobesa Incutex (aportó US$ 50.000), el programa Startup Chile (puso otros US$ 120.000) y el fondo 500 Startups (con US$ 125.000).

«Hay mucha gente y espacios disponibles para hacer actividad física, pero el vínculo entre oferta y demanda no es el mejor», dijo Bucai, quien hoy oficia como CEO de la compañía.

El sistema, rebautizado Clickypass, busca solucionar estos problemas. Por 749 pesos argentinos mensuales la plataforma informa a los usuarios de las clases disponibles en sus centros asociados y permite anotarse de forma sencilla.

La empresa ya registra unas 35.000 reservas mensuales en 22 ciudades argentinas, aunque estimar la cantidad de usuarios resulta difícil, dado que existen tanto clientes individuales como acuerdos corporativos con Unilever, Globant y Google, entre otras, que le otorgan pases gratuitos a sus empleados.

El plan de la compañía es llevar el número de gimnasios en Argentina a 2.500 para finales de año. Con esa meta, anunció en julio la compra de Pixpol, uno de sus competidores. «Ellos tenían unos 200 centros, principalmente en Buenos Aires», afirmó Conde, líder de Adquisiciones e Implementaciones.

Además, gracias a su colaboración con incubadoras y aceleradoras extranjeras, su red incluye centros en Santo Domingo (República Dominicana), San Juan (Puerto Rico), el DF (México) y Santiago (Chile), que concentran 15% de las suscripciones. La idea es sumar localidades en Colombia y Perú en 2019 para que los clientes, estén donde estén, siempre tengan dónde ponerse en forma.