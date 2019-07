SoftBank trae U$ 5.000 millones a América Latina; hay interés en tecnológicas uruguayas

El fondo de los US$ 400.000:

Softbank se creó en Tokio, Japón, el 3 de septiembre de 1981. Hoy ocupa el número 36 entre las empresas más grandes del mundo según Forbes. Posee más de US$ 400.000 millones en activos y un ritmo de inversión de US$ 1.000 por semana. Entre otras, destinó capital a compañías como Uber, WeWork, Slack, DoorDash (entrega de alimentos) y la aplicación de paseo de perros Wag. Además, adquirió varias empresas como Vodafone Japón, la estadounidense Sprint y más recientemente Boston Dynamics (robots). En Latinoamérica ya tiene inversiones. En Brasil inyectó US$ 100 millones en la aplicación 99, US$ 100 millones en Loggi y US$ 300 millones en Creditas. Hace poco, destinó unos US$ 1.000 millones a la colombiana Rappi.