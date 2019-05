El "Silicon Valley" coreano mira a la región

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Una profunda crisis financiera —que afectó a toda Asia— en 1998 llevó a Corea del Sur a replantear la matriz de su economía. La pequeña república asiática (de casi 100.000 km2) viró progresivamente de una industria nacional netamente manufacturera a la creación de un ecosistema de empresas de base tecnológica con foco en la innovación, que actúa como motor económico y del mercado laboral del país en las últimas dos décadas.

Ahora, los emprendedores tecnológicos surcoreanos miran fuera de fronteras —tras el suceso de gigantes como Samsung— y encuentran en América Latina un mercado atractivo para desarrollar sus negocios, afirmó Jong Kap Kim, director ejecutivo de Born2Global, una agencia estatal de apoyo a startups surcoreanas, durante su reciente visita a Montevideo. El ejecutivo participó de la novena edición del Seminario-Taller Prodem, organizado por la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) en el hotel Radisson el pasado viernes.

Kim explicó que la visita busca acercar a los emprendedores surcoreanos con sus colegas en la región, aprendiendo unos de los otros para así poder cooperar en el futuro. «Nunca habíamos considerado América Latina como un mercado asociado porque todos quieren ir a Silicon Valley», se sinceró Kim. Sin embargo, las startups surcoreanas están buscando «diversificarse» hacia nuevas plazas como la región y el sudeste asiático, afirmó.

Con ese objetivo, Born2Global apadrina a startups tecnológicas surcoreanas con alto potencial para dar el salto internacional y detectar nuevas oportunidades de negocio.

«A las startups (sur)coreanas les va bien en Investigación y Desarrollo, no nos preocupamos por la parte tecnológica, pero no saben tanto de negocios», puntualizó Kim. Por eso, la agencia asesora a los emprendedores en áreas que aunque no son el corazón del negocio son determinantes como legales, marketing, contabilidad, visados, certificados, patentes y RR.HH. En paralelo, Born2Global organiza eventos itinerantes y demo days dentro y fuera del país para promocionar a las startups entre inversores, empresarios y aceleradoras.

«Los ayudamos para que tengan éxito como hombres de negocios», resumió Kim.

Todo el esfuerzo de la agencia apunta a globalizar los negocios de más de 100 startups surcoreanas cada año. Desde su fundación (2013), ha apoyado a unos 2.000 emprendimientos y ha atraído inversiones al país por un total de US$ 200 millones (según datos a 2017).

Parque innovador

Kim, quien en el pasado trabajó en Silicon Valley, destacó que Corea del Sur tiene su propia versión del más famoso ecosistema emprendedor del mundo.

El Pangyo Techno Valley (PTV, situado al sur de Seúl) aglutina a las principales startups del país con proyección nacional y global. En ese entorno, los emprendedores conviven con organismos nacionales y municipales, centros de investigación, multinacionales de tecnología y aceleradoras.

La premisa del gobierno es incentivar el desarrollo económico a través de la innovación. Para ello también ha contribuido —junto al sector privado— con una inversión de US$ 4.500 millones en escalar este polo, reveló el director ejecutivo de la agencia. Born2Global se localiza en el Startup Campus (foto), uno de los edificios que integran el paisaje del «Silicon Valley» coreano.

El PTV aloja hoy a unas 1.300 empresas de base tecnológica. El resultado económico es innegable: la zona (de 2 kilómetros x 1 kilómetro de extensión) genera ingresos por US$ 70.000 millones, indicó Kim. La cifra se compara a la facturación de la automotriz Hyundai, valoró.

Como en otros ecosistemas, las startups en Corea del Sur enfrentan el reto de superar el «valle de la tristeza» (la transición desde que surgen como una idea hasta que se convierten en un negocio). La diferencia es que Born2Global, con sus contactos internacionales, está allí para «disminuir» la incertidumbre, cerró Kim.