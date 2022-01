Seis empresarios uruguayos apasionados por la navegación cuentan cómo impacta su hobbie en lo laboral

Para Julio Lestido, navegar está en el ADN familiar. «Mi abuelo tuvo barco y nos criamos en uno, pasamos muchas de nuestras temporadas arriba de una embarcación», recordó el empresario del rubro automotor y expresidente de la Cámara de Comercio y Servicios.

«Para mí fue una enseñanza de vida, aprendí lo importante que es mantener las cosas en orden y limpias porque evita problemas o accidentes. Además, estar en contacto con el mar me calma», reflexionó. Al respecto, dijo que eso lo ayudó en algunos aspectos en su vida corporativa. «Por ejemplo, al mar hay que respetarlo mucho y para que las cosas funcionen es necesario mantener el orden. Eso me llevó a ser ordenado y cuidadoso, a respetar el medioambiente donde me muevo, no solo mantenerlo sino saber que no hay que llevarlo más allá de los límites. También me enseñó a ser solidario y a conocerme y ver mis propias limitaciones frente al mar», indicó. Lestido, quien disfrutó de la navegación en el barco de su familia, salía casi todos los días de verano y alguna jornada al mes en invierno. Lo hizo en el mar pero también por todo el Río Uruguay y varias veces en Argentina.