Sadar, sinónimo de Peugeot en Uruguay

Peugeot, con sus 210 años de presencia, y Sadar, que está celebrando sus primeros 70 años como represente local de la marca del león en Uruguay, fueron motivo de un encuentro con la prensa donde se destacó una historia de valores compartidos, un presente de logros y nuevos lanzamientos, y también adelantar algunos de sus próximos proyectos.



La marca del león presentó la segunda generación del 208, en una actividad que contó con la presencia vía zoom desde Francia de Jean-Philippe Imparato, vicepresidente ejecutivo de Peugeot, y Lourent Bianchet, director de Producto de la marca.



Con un renovado diseño que capta todas las miradas, el nuevo Peugeot 208 llega en tres configuraciones de equipamiento desde la planta de El Palomar (Argentina) como resultado de una inversión cercana a US$ 100 millones.



Bajo el capó el nuevo 208 presenta un motor 1.6 VTi y 115 cv de potencia, asociado a una caja manual de cinco relaciones o automática de seis marchas. Sus funciones de asistencia de conducción son de una gama superior como el alerta de mantenimiento de carril, frenado autónomo de emergencia, alerta de descanso, cambio automático de luces, entre otras.

Sus precios se ubican en US$ 25.000, US$ 27.000 y US$ 29.500, de acuerdo con el equipamiento.



Para el primer semestre de 2021, en tanto, se presentará el nuevo 208 con motor 1.2 de 82 cv de potencia.



Peugeot es la única marca que cuenta con tres modelos vigentes consagrados como «Autos del Año», mientras que el nuevo 208, que actualmente está segundo en ventas en Europa, ya está nominado como finalista del galardón internacional, destacó José Luis Donagaray, gerente de marketing de Peugeot.



Por su parte, Imparato destacó la fuerte apuesta de la marca francesa hacia el desarrollo de vehículos híbridos y eléctricos. Entre 2026 y 2030, todos los lanzamientos de Peugeot incluirán un modelo eléctrico. Inclusive está prevista una garantía de 8 años o 160.000 kilómetros de garantía.



PICK UP



En tanto, Sadar destacó el reciente lanzamiento de la pick-up Peugeot Landtrek para América Latina y que llegará al mercado local en enero importada desde China, en una primera etapa. Landtrek marca el regreso de Peugeot al competitivo segmento de las pick up, Se informó que tendrá versión de cabina simple y doble cabina, junto a una motorización nafta 2.3 turbo y 1.9 turbodiesel.



José Luis Donagaray, Manuel Güelfi y Santiago Güelfi, en la celebración de los 70 años de Sadar.

PROYECTOS



La firma Sadar surgió en el año 1952 bajo la visión emprendedora de Nelson Güelfi, seguida por su hijo Manuel, quien ahora está acompañado por Santiago, miembro de la tercera generación. Desde hace siete décadas, la imagen de Peugeot es Sadar y Sadar es la imagen de Peugeot en Uruguay, cimentada desde una relación de confianza, junto a una red de ditribuidores sólida y el respaldo de un servicio post venta capacitado.



A nivel local, Peugeot también tiene una reconocida trayectoria en la producción de varios modelos de la marca del león entre utilitarios comerciales y de pasajeros. Actualmente, hay una dinámica corriente exportadora hacia Brasil y Argentina, a partir de una producción que supera las 3000 unidades anuales del Peugeot Expert, indicó Manuel Güelfi, director general de Sadar. Por su parte, el vicepresidente ejecutivo de Peugeot calificó de «exitoso» el desempeño comercial e industrial de la marca bajo el impulso de Sadar.



«Estoy muy feliz de las exportaciones registradas», dijo Imparato sobre la producción local de los furgones Peugeot Expert hacia la región. En esa línea adelantó: «No va a ser el último proyecto».