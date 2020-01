Rivian, el rival Tesla, recibe US$ 1.300 millones de inversión

Peter eavis - The New York Times

Rivian, una startup de vehículos eléctricos que ha atraído a una impresionante lista de patrocinadores, anunció el pasado lunes 23 que recibió una inversión de US$ 1.300 millones de la compañía de fondos mutuos, T. Rowe Price.

Fue la cuarta inversión en Rivian este año y la ronda de financiación más grande de la compañía hasta ahora. Amazon y Ford Motor, que ya eran inversores de la startup, también participaron en la última instancia de capitalización.

La financiación es un voto de confianza en Rivian, que espera comenzar a entregar una camioneta y un vehículo utilitario deportivo (SUV) este año. Pero también subraya su necesidad de capital. Las inversiones que logró en 2019 sumaron US$ 2.850 millones.

«Esta inversión demuestra confianza en nuestro equipo, productos, tecnología y estrategia; estamos extremadamente entusiasmados de contar con el apoyo de accionistas tan fuertes», dijo en un comunicado de prensa Robert «RJ» Scaringe, fundador y director ejecutivo de Rivian.

La inversión también aumenta las apuestas mientras Rivian se prepara para enfrentarse a Tesla, que produce SUV y sedanes y el mes pasado anunció planes para lo que llama Cybertruck.

Los analistas dicen que la camioneta de Rivian está dirigida más a actividades recreativas que al uso laboral. Su vehículo es más corto que el Ford F-150 más vendido. Ford, que invirtió US$ 500 millones en Rivian a inicios del año pasado, dijo que lanzará un F-150 híbrido en 2020 y que está trabajando en una versión 100% eléctrica.

Amazon, que lideró una ronda de inversión de US$ 700 millones en Rivian en febrero, está colaborando con la compañía para desarrollar una camioneta eléctrica para reparto. Rivian informó el lunes que Amazon había pedido 100.000 camionetas y que esperaba comenzar a entregarlas en 2021. Presumiblemente, las unidades serían parte de una red logística de punta a punta en la que Amazon ha estado trabajando desde 2015.

Afina números

Como empresa privada, Rivian no divulga datos financieros que reflejen su progreso. Como ha demostrado Tesla, la construcción de nuevas instalaciones puede llevar mucho más tiempo de lo esperado y consumir grandes cantidades de efectivo. Pero si Rivian maneja la producción en masa de vehículos populares sin problemas significativos, podría establecerse como un competidor para Tesla.

Scaringe, quien fundó el negocio que luego se convertiría en Rivian en 2009, ha pasado una década ajustando los diseños de la compañía.

Elon Musk, CEO de Tesla, dijo el mes pasado en su cuenta de Twitter que la compañía había recibido 146.000 pedidos para el Cybertruck, y tres días después parecía sugerir que el número había aumentado a 250.000. Tesla no respondió a una solicitud del último número.

Rivian no divulga cifras de reservas. Requiere un depósito de US$ 1.000 para su camioneta pickup R1T, mucho más que el adelanto de US$ 100 para el Cybertruck de Tesla.

Rivian asegura que su modelo R1T más barato se puede conducir por 230 millas (370 kilómetros) con una carga. El sitio web de la compañía sostiene que el precio inicial de la camioneta es de US$ 69.000, pero el lunes un representante de Rivian dijo que un modelo básico podría costar menos.

Tesla dice que espera comenzar a producir el Cybertruck a fines de 2021. El modelo más caro costará US$ 69.000, anticipa, y el alcance con una sola carga superará las 500 millas (804 kilómetros).El Empresario, Johnny Rockets, fast food, comida rápida, restaurantes