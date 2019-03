Resiliencia, innovación y éxito en el America Business Forum

"No me considero una persona capaz para ser empresaria», dijo. En su marca de indumentaria Las Oreiro, ese rol lo ocupa su hermana, pero aún así se refirió a cómo toma decisiones y maneja sus proyectos como artista. Cree mucho en la intuición y en que el talento cuenta, «pero más importante es lo que uno hace con él», por lo que «hay que salir a buscar oportunidades». Por eso, afirmó que su principal cualidad es «la perseverancia». Dijo que para ella el dinero es un medio y no un valor en sí mismo y recibió un fuerte aplauso cuando dio su definición de éxito: «Es poder acostarme y dormir tranquila de que no cagué a nadie».