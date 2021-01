Rescatando la esencia y sencillez de Punta del Este

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

«Punta del Este es el lugar de mi vida», afirma en el video, que recoge testimonios espontáneos de habitantes del balneario esteño, Verónica Rucks de Mia Bistró.



Y puede decirse que esta puntaesteña resume el espíritu de quienes desde hace años pernoctan, durante las cuatro estaciones, en esa zona privilegiada del país.



Pero algo sucedió en marzo del año pasado. Hacía pocas semanas que había terminado otra temporada turística cuando nuestro país dejó de estar ajeno a una situación de alcance global: la pandemia de coronavirus.



Desde entonces, al igual que el resto del mundo, las costumbres debieron, forzosamente, cambiar para prevenir y minimizar los efectos de una delicada situación sanitaria.



Los términos barbijo, tapabocas, alcohol en gel y distanciamiento social, comenzaron a predominar en los medios de comunicación y las redes sociales.



Mientras se aguarda una vacuna que sea efectiva, este verano hubo que cambiar los planes durante la temporada vacacional. La imposibilidad de viajar al exterior llevó a recorrer nuestro país y redescubrir sus rincones.



En el caso de Punta del Este, su encanto no se resume solo en el hecho de ser una magnífica ciudad junto al mar; es también sus historias, sus recovecos, su gente.



El espíritu que envuelve el corto «Mirar al Este» tiene como principal objetivo describir cuál es la esencia del balneario, desde la perspectiva de quienes lo conocen y lo «construyen» cotidianamente.



«En un año tan especial, tomó particular relevancia el volver a conectar con las cosas más simples», comentó Lucía Cabanas, gerenta de Marketing y Sustentabilidad de Itaú.



Los protagonistas de este cortometraje son referentes de distintas zonas del balneario esteño.



Es así que a lo largo del video se recorre desde Punta Ballena hasta José Ignacio.



El corto se enriquece con los relatos de María Elena Marfetán de Lo de Tere, Sebastián Raña de Virazón y Atrevida, Verónica Rucks de Mia Bistró, Joaquín Sorhobigarat de Deliss, Lucas Muñoz de El Tesoro, Federico Gasparri y Lucía Sosa Dias de El Abrazo, Graciela Ferreres y Leandro Quiroga de Medio y Medio; y Vanessa González de La Huella.



«Invitamos a encontrar el espíritu de las cosas sencillas de Punta del Este en esta película, de la mano de algunos de nuestros socios comerciales», enfatizó Cabanas.



Cada uno de los participantes, develó una mirada distinta y enriquecedora. «El agua dulce suena distinta al agua salada” , aporta Leandro Quiroga destacando uno de los elementos esenciales de ese balneario.



«Eramos una bandada de chiquilines, seis, ocho caballos y era la gran experiencia para nosotros», recuerda Vanessa González. Cabalgar en la playa durante el invierno puede ser una intensa experiencia también para los adultos. «Tenés que tener determinada conexión, no se ve el viento, se siente», apunta con gran sabiduría Sebastián Raña.



«Ahora todos van a saber de dónde saco salicornia», expresa María Elena Marfetán revelando uno de sus secretos mejor guardados.



«Está para ir a la posta del cangrejo, seguramente no hay una gota de viento y es el lugar perfecto para estar un rato en la playa», sugiere Joaquín Sorhobigarat, gran conocedor del balneario al igual que los demás participantes.



Como también lo testimonia Lucas Muñoz: «cuando (el mar) está un poquito más grande, más movido hay un canal acá que te tirás con la tabla ahí por las piedras».



«Desde hace muchos años salimos a juntar hongos en el bosque», dice Federico Gasparri. Porque no solo de playa y mar vive el hombre.