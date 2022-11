Rener inauguró edificio VIA 21 y proyecta Jardín Castellanos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En Punta Carretas, en el estratégico cruce de 21 de Setiembre y Sarmiento, Estudio Rener ha inaugurado el edificio VIA 21. También ha comenzado la construcción de un nuevo proyecto en la zona de Pocitos.

VIA 21 son 13 pisos que cuentan con amplios monoambientes y unidades de un dormitorio de 72 metros cuadrados, con destino vivenda u oficina. Diseño, calidad constructiva con finas terminaciones, ubicación clave en una zona con múltiples servicios, metraje interior, servicios adicionales y el respaldo también marcan la diferencia de VIA 21, destaca el, director de Estudio Rener, Daniel Rener (foto).

En cuanto a equipamiento, disponen de anafe y campana, mientras que los apartamentos de 1 dormitorio también tendrán horno eléctrico empotrado. Cada unidad se entrega con equipos de aire acondicionado ya instalados.

En el rooftop se dispone de una gran barbacoa cerrada, con baño, kitchenette y parrillero. El espacio está totalmente equipado para disfrutar con familiares, amigos o clientes, junto a una terraza que ofrece una magnífica vista panorámica de la ciudad. En el último piso además hay un lavadero de uso común con los lavarropas y secarropas correspondientes.

En planta baja se desarrolla un espacio de cowork, especialmente pensado y diseñado teniendo en cuenta el estilo de trabajo de hoy con conexión wi-fi y área de usos múltiples para disfrutar del tiempo libre.

En tanto, en Roque Graseras y Bulevar España se encuentra Jardín Castellanos. Este nuevo proyecto de Estudio Rener reunirá apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. El edificio de 15 pisos. contará con piscina, sauna, gimnasio y salón de fiestas, entre otros servicios.ç