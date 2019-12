Renace la leyenda de la pick up de la marca japonesa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Se trata de una nueva presentación de la legendaria pick up de la marca, vehículo insignia de Mitsubishi en todo el mundo. Continuando con su tradición de vehículo robusto, sólido, confiable e ideal para el trabajo, incorpora un nuevo lenguaje en materia de diseño, combinando así sus dotes de todoterreno con nuevas líneas más vanguardistas.



La presentación tuvo lugar en Bodega Bouza, donde los asistentes fueron recibidos por Juan Carlos López, usuario y referente de la marca desde hace más de 15 años. Tras una detallada presentación realizada por el gerente comercial, Federico Guarino, fueron descubiertas las camionetas, que exhiben el nuevo aspecto de la ya conocida L200.



Con un diseño rupturista, la actualización del modelo exhibe el cambio más revolucionario en la larga historia de la L200, transformándola, probablemente, en la pick up más atractiva del segmento, destacó Guarino.



La nueva Mitsubishi L200 tiene un diseño robusto y agresivo. Aplica el concepto Dynamic Shield que Mitsubishi Motors emplea para el diseño de su frente y que otorga una personalidad homogénea a todos sus modelos. Su parrilla central cromada se presenta en dos líneas que enmarcan las ópticas LED y luego se extienden de manera pronunciada hacia la parte trasera del vehículo. Su estética agresiva y personalidad de todoterreno impactan a primera vista. La L200 está diseñada para recorrer, atravesar, trepar y superar los terrenos más difíciles. Se comercializa en cuatro versiones con diferentes motorizaciones, tracciones y transmisiones.



Ofrece un motor 2.4L naftero de 130 HP y uno 2.4L diesel Turbo Intercooler con inyección directa. Su versión naftera presenta tracción 4x4 y trasmisión manual, mientras que las versiones gasoleras presentan opciones 4x2 y 4x4 con trasmisión manual y el tope de gama 4x4 con transmisión automática.



La nueva L200, en su versión tope de gama, se vale de un sistema 4WD llamado Super Select II. Está dotada de una rueda selectora que al usarla permite alternar el modo de tracción. Se podrá alternar entre 4×2 (2H) y 4×4 (4H) sobre la marcha a una velocidad de hasta 100 km/h. Cuando las condiciones se vuelvan más severas se ofrece la opción de bloquear el diferencial central mediante la selección de 4HLc para terrenos inclinados o abruptos o la selección de 4LLc para terrenos o superficies más complicadas como barro y nieve.



En cuanto a seguridad la nueva L200, presenta en todas sus versiones base, doble airbag, frenos ABS + EBD, sistema de asistencia de frenado, ancajes Isofix e inmovilizador. Su versión diesel 4x4 AT equipa con 7 airbags y agrega Control Activo de Estabilidad y Tracción, Control de Tracción Off Road, Paddle Shift, Sistema de Asistencia para arranque en Pendiente, Sistema de Control en Descenso y Control de Balanceo de Trailer.



Todas sus versiones equipan con aire acondicionado, alza cristales eléctricos, computadora de abordo, radio AM/ FM/ CD/ USB, llantas de aleación, columna de dirección colapsable, protector de caja, faros antiniebla delanteros y cerradura de protección para niños.



En sus versiones diesel 4x4 MT y AT agrega pantalla táctil con cámara de retroceso, volante multifunción en cuero con controles de audio al volante, control de crucero y Bluetooth, tapizado en cuero, climatizador bi-zona con salida de aire en plazas traseras, butaca de conductor regulable eléctricamente, sensor de lluvia, push start button, espejos plegables eléctricamente con luz de giro, faros delanteros con iluminación LED, faros antiniebla traseros y estribos laterales.